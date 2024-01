Cameroun :: Les Paradoxes Des "Eglisiens": N'ayons Plus Peur. :: Cameroon

1- Quand on critique la gestion de la Fecafoot qui traine les échecs en cascade, on est des "bamilekes tribalistes, aigris"; des membres du MRC frustrés, jaloux et surtout affames.

2- Joseph Antoine Bell, multiples vainqueurs de la Can, a été un des précurseurs du professionnalisme au Cameroun à une époque où des gens comme Eto'o aurait eut du mal à s'imposer Europe à cause de la limitation du nombre de joueurs étrangers par club européen.

Lorsqu'il prend la parole en utilisant la métaphore du Bossu pour expliquer que Eto'o est irrécupérable, les églisiens foncent têtes baissées sur lui.

Comme il n'est est pas Bamiléké et plutôt de la même aire géographique que Eto'o, il devient juste un aigri; un jaloux. Les plus enthousiastes se posent cette question: " il jouait même quoi " ?

3- L'intrépide latéral gauche des Lions Indomptables Nouhou Ntolo estime que l'excuse de la "reconstruction " dont parle son entraîneur est trop facile, sous entendant que le problème est ailleurs. On lui tombe dessus avec cet argument: "Tu n'es qu'un mouilleur".

Quels produits donne t on à ces gens pour être aussi tordus ?

N'AYEZ PAS PEUR. N'ACCEPTEZ PLUS QUE LES GENS DÉTRUISENT LA CHOSE PUBLIQUE.

- Dénoncez, sans violence, cette privatisation de la Fecafoot ;

- Inscrivez vous massivement sur les listes électorales, même s'il est peu probable que ceux qui nous dirigent capitulent devant le verdict des urnes sans faire tonner le canon.

Combattez les imposteurs; ce pays doit changer pour le bien du plus grand nombre.