CAMEROUN :: Le SPHIT lance le concours du meilleur serveur :: CAMEROON

C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée ce mardi 19 janvier par Chantal Lewat la présidente du Syndicat patronal des industries de l’hôtellerie et du tourisme (SPIHT) .

Depuis la malheureuse survenue du covid-19 le 7 mars 2020 au Cameroun, pratiquement tous les secteurs économiques sont aux abois. L’industrie touristique dans son entièreté paie le plus lourd tribut. Cela est connu. Mais le Syndicat patronal des industries de l’hôtellerie et du tourisme (SPIHT) veut voir les choses changer. Et comme c’est le serveur qui est la vitrine de chaque entreprise hôtelière en l’occurrence, sa valorisation préoccupe le SPIHT

L’évènement en lui même aura lieu le 28 janvier 2021 à la salle Samba de l'hôtel Lewat à Douala. La portée est bien précise. « Le but est de redire à notre personnel, à nos collaborateurs qu’ils sont la cheville ouvrière de notre industrie. C’est pour cela que cette première sortie est portée sur le concours du meilleur serveur car ils sont ceux qui véhiculent l’image de nos établissements ». « Ce sont eux qui portent haut le flambeau de chaque structure dans le métier de l’hôtellerie. En 2021 on voudrait pouvoir annoncer tous les trimestres un évènement phare qui va tenir sur le personnel, parce que le capital humain est précieux et le plus important dans notre secteur d’activité. Dans cette industrie, si vous n’avez pas un personnel qualifié, vous ne pouvez rien faire », tranche Chantal Lewat, directrice générale de l'hôtel Lewat.

Il fait noter que Le concours est ouvert à tous les serveurs d’hôtels, restaurants, établissements de loisir du Cameroun, membres du syndicat ou non. Ils seront évalués sur la réception, l’accueil, le service, la dextérité, l’efficacité, la rapidité, la performance, entre autres éléments qui peuvent emmener un client à devenir, à travers le monde, un ambassadeur du made in Cameroon touristique et hôtelier du Cameroun.