CAMEROUN :: Bertoua : Il meurt le jour de son anniversaire :: CAMEROON

Jules Kouesse, n’a pas pu célébrer son 64ème anniversaire le 14 janvier 2021.

Les populations du quartier Nkolbikon 2 se sont réveillées ce jeudi 14 janvier 2021 matin dans la tristesse. Ceci faisait suite à la découverte du corps sans vie du nommé Poutyo Jules, plus connu dans le quartier sous le nom de Kouesse Jules, né le 14 janvier 1957 à Edéa. La victime a été identifiée par la carte d’électeur se trouvant dans sa poche. L’homme était également connu comme étant le meilleur vendeur de vin palme et sa cour ne désemplissait plus.

Toutes les couches sociales de la ville se rendaient chez lui pour s’approvisionner en vin de palme. Jules ne présentait aucun signe clinique de maladie ce 13 janvier et claironnait à qui voulait l’entendre qu’il allait célébrer son 64ème anniversaire le lendemain. Selon les multiples témoignages, le défunt a été aperçu la veille de sa mort en compagnie d’un ami avec lequel ils ont passé la journée à boire du vin de palme. Ce soir, après avoir pris son bain, il s’est rendu chez son voisin immédiat pour suivre des informations télévisées en compagnie de plusieurs autres amis voisins.

Commentaires et blagues ont meublé la soirée jusqu’aux environs de 21 h quand Jules s’est levé pour aller se reposer chez lui. Le lendemain matin dès les premières lueurs matinales, l’enfant du voisin sortant de la maison pour se rendre aux toilettes découvrira la dépouille de Jules sur la pelouse bordant le mur de la maison. Il avait en main son téléphone et sa casquette. Alertés, les autorités administratives, judiciaires et les éléments des forces de maintien de l’ordre se sont rendus sur les lieux et une enquête a été ouverte. La psychose s’est emparée des populations de ce secteur qui assistent à une cascade de décès subites depuis quelques temps.

Jules sera inhumé immédiatement après restitution du corps sans vie de Jules à sa famille après les résultats de l’autopsie requise par les autorités judiciaires.