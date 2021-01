CAMEROUN :: Incident avant le match Rwanda contre Ouganda :: CAMEROON

A quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième rencontre de la poule C, les spectateurs du stade omnisport de Bépanda New look se sont retrouvés dans le noir pendant 4 à 5 minutes.



Une défaillance du système d'électrification du stade serait à l'origine de cet incident qui vient entacher cette compétition que le Cameroun abrite et dont les camerounais ne tarissaient pas d'éloges au vue de la beauté des infrastructures.

L'éclairage a été rétabli après l'intervention prompte des techniciens de l'entreprise MAGIL

Bien avant le match opposant le Rwanda à l'Ouganda ce lundi au stade de la Réunification à Douala, l'équipe du Maroc a battu le Togo sur le score de 1 but à 0, en match comptant pour la première journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux, qui se tient jusqu'au 7 février prochain au Cameroun.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Yahya Jabrane (27è, s.p.).

Pour leur prochaine sortie, les Lions de l’Atlas croiseront le fer, vendredi prochain, avec le Rwanda, avant de défier l’Ouganda, quatre jours plus tard.