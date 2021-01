CAMEROUN :: Aménagement urbain : Ketcha Courtes à l'Est pour développer les villes :: CAMEROON

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès, est en visite de travail dans la région de l'Est Cameroun depuis ce lundi 18 janvier 2021, en compagnie de l'ambassadeur de France au Cameroun.

A Bertoua la capitale régionale de l'Est où elle devra passer 48 heures, Madame Courtès procédera à la signature des contrats de ville et convention d’application (BIP + C2D) entre Minhdu, maire de ville et maires d’arrondissement. Il sera aussi question pour le membre du gouvernement et le chef de mission diplomatique de la France au Cameroun, d'apprécier l’état d’avancement du programme C2D Urbain « Capitales Régionales », et de procéder à la pose de la première pierre des travaux de construction du marché de Mokolo à Bertoua . Le séjour de Célestine Ketcha Courtès dans la partie orientale du Cameroun, consistera aussi en le lancement régional de l'opération "EST, villes propres", dans le cadre du concours national villes propres lancé par son département ministériel.

En somme, pas de répit pour Célestine Ketcha Courtès qui, n'a pas goûté aux réjouissances des fêtes de fin d'année, avec un calendrier surchargé.

Le 31 décembre 2020, elle présidait une session de travail du Copil destinée à la construction d'infrastructures routières à Yaoundé, et le lendemain, le 1er janvier 2021, elle était sur l'autoroute Yaoundé - Nsimalen, avec les émissaires de la CAF, afin de baliser la voie pour l'ouverture provisoire de cette infrastructure, pour le Championnat d'Afrique des nations football ( Chan ), qui se déroule au Cameroun du 16 janvier au 07 février 2021.