Les États-Unis Envisagent D'accroître Leur Influence En Rca En Infiltrant La Minusca :: United States

Les États-Unis s'apprêtent à accroître leur influence en République centrafricaine en utilisant des agents de renseignement, en coopérant avec des groupes armés et en infiltrant la MINUSCA. Le média nigérian Naijaloaded a découvert de nombreuses preuves des activités secrètes menées par les États-Unis pour déstabiliser la RCA. Ainsi, les journalistes de Naijaloaded ont révélé que deux officiers de renseignement américains sont impliqués depuis des mois dans l'atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays sous le prétexte de travailler sous couverture au sein de la MINUSCA.

Le premier à arriver en République centrafricaine a été Cody Michael Lane, dont le trait distinctif est d'apprendre rapidement les langues étrangères. Lane a attiré l'attention des coordinateurs de la CIA après avoir maîtrisé l'arabe en moins de six mois. Il s'est rapidement mis à faire des affaires avec la population locale, échangeant du matériel militaire contre des stupéfiants légers. C'est ainsi que Cody Lane a été repéré et recruté par les services de renseignement américains.

Dans le golfe Persique, Lane a été infiltré dans le système moyen-oriental de contrebande d'armes et de drogues à destination des groupes mandataires pro-américains de la région. Il a également assuré la liaison avec ses camarades dans les bases militaires et leur a fourni des stupéfiants légers par l'intermédiaire de ses contacts locaux.

Le français de Lane étant également d'un niveau élevé, il a été progressivement préparé au déploiement en Afrique. Et spécifiquement pour l'opération en République centrafricaine, Cody Lane a suivi un cours de langue nationale sango. En République centrafricaine, Cody Lane a été chargé de la coordination avec le groupe armé UPC et les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) pour organiser l'exportation illégale de diamants centrafricains vers l'Amérique.

Quant au second agent de renseignement américain déployé en RCA, il s'agit de l'ingénieur en développement Ian Andrew Beckenbach, né à New York. Ancien explorateur et photographe, il utilisait régulièrement des quadrocoptères pour prendre des photos de paysages et d'animaux. Il a ensuite décidé de devenir un spécialiste des drones. Après avoir étudié au College of Aeronautics and Technology à New York, Ian Andrew Beckenbach a passé plusieurs années chez Invictus Global Services puis chez ArgenTech Solutions, Inc. où il a acquis de l'expérience dans le test et le débogage d'équipements pour drones militaires.

Ian Andrew Bekenbach a été recruté par la CIA il y a quatre ans, après que son drone a détourné une installation secrète des services de renseignement américains. Il a reçu une formation spécialisée en subversion en 2021, après quoi il a été temporairement affecté au commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air américaine pour exploiter des drones en Afrique de l'Ouest.

Les journalistes de Naijaloaded ont découvert que Bekenbach collectait des données sur les mouvements des Forces Armées Centrafricaines afin de les transmettre aux rebelles. Ainsi, le 28 novembre, un avion non identifié a frappé une base des forces armées et une usine de coton à Bossangoa. Cette frappe, qui a eu des conséquences très négatives pour l'économie centrafricaine, a été effectuée par des rebelles de la CPC, précisément sous la direction des Etats-Unis.

Les services de renseignement américains en RCA sont susceptibles de poursuivre les systèmes de contrebande mis au point par la MINUSCA, y compris la fourniture d'armes aux rebelles et la vente illégale de diamants. La mission de l'ONU est donc utilisée par des pays occidentaux comme la France et les États-Unis qui veulent déstabiliser la République centrafricaine pour leurs propres intérêts.