Bah Median : Une miraculeuse de la crise anglophone

Cette jeune fille de 17ans est complètement méconnaissable aujourd’hui à cause des balles reçues au niveau du visage.

Bah Median mène une vie difficile depuis quelques années déjà. Elle ne va plus à l’école depuis trois années. Cette jeune fille de 17ans reste toujours méconnaissable malgré les efforts du personnel soignant. Son visage a été complètement déformé au point qu’elle parle à peine. Elle ne possède plus une bouche normalement.

Seule une petite ouverture non loin des oreilles lui permet d’introduire quelques aliments pour maintenir son équilibre. Même lorsqu’elle doit se nourrir, cette ouverture ne lui permet pas d’introduire les aliments difficiles à mâcher et à digérer. Malgré cette déformation au niveau du visage, la jeune fille n’a pas perdu goût à la vie. C’est en manipulant son téléphone Android qu’elle passe plus de temps à se distraire. Ce 9 janvier à Yaoundé, elle est venue recevoir un prix de la Fondation Ayah comme l’un des personnages ayant marqué l’année 2020 par le courage et l’abnégation.

La Fondation Ayah qui assure la prise en charge de la victime depuis son accident lui a offert une enveloppe de 250. 000F.Cfa dans le cadre des awards 2020. La vie de cette jeune fille a basculé dans la nuit du 7 avril 2018 au village Batoh, département de la Manyu région du Nord-Ouest. Alors qu’elle dormait avec ses parents, Bah Median a reçu les balles des hommes armés non identifiés au niveau du ventre et de la face. Elle est ensuite entrée dans le coma Elle a suivi déjà trois opérations à l’hôpital Bingode Bamenda. L’objectif aujourd’hui pour la fondation internationale Ayah est de mobiliser les fonds qui vont permettre à la jeune fille de bénéficier une évacuation sanitaire pour la l’opération de son visage.

Dans le cadre de la cérémonie des awards organisée ce 9 janvier 2021, deux autres personnes ont été récompensées. Il s’agit Samuel Tse Akendji qui a remporté une enveloppe de 500.000 FCFA et le promoteur de la plateforme numérique qui a remporté une enveloppe de 250.000FCfa.