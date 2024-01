Cameroun :: Triste Disparition De Jean-Baptiste Bokam, Ancien Secrétaire D'état À La Gendarmerie :: Cameroon

Ce soir, le Cameroun pleure la perte d'une figure éminente de la politique et de la sécurité nationale. Jean-Baptiste Bokam, ancien secrétaire d'État à la gendarmerie, est décédé des suites d'un malaise au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé.

Né le 10 octobre 1951 à Bagbeze I, Jean-Baptiste Bokam a marqué l'histoire politique du Cameroun par son engagement et son dévouement au service de la nation. Homme politique chevronné, il a occupé divers postes ministériels entre 1988 et 2006, démontrant sa compétence et sa loyauté envers le pays.

Son mandat en tant que secrétaire d'État à la défense, chargé de la gendarmerie nationale, de 2009 à 2018, a été marqué par un leadership fort et une détermination à assurer la sécurité intérieure du Cameroun. Jean-Baptiste Bokam a joué un rôle crucial dans la gestion des affaires sécuritaires du pays, contribuant à maintenir l'ordre et la stabilité.

Les détails entourant les circonstances exactes de son malaise et de son décès restent encore à être précisés. Les autorités sanitaires du CHU de Yaoundé sont actuellement engagées dans les procédures nécessaires pour fournir toutes les informations pertinentes à la famille et au public.