CAMEROUN :: Région du Sud : Un aide - soignant se suicide :: CAMEROON

Camer.be a appris avec regret, qu'un homme d'une trentaine d'années, s'est donné la mort, aux premières heures de la matinée de ce mercredi 13 janvier 2021.

Christian Assougou, aide- soignant au centre de santé intégré de Ngoazip 1, arrondissement de Biwong - Bane, département de la Mvila dans la région du Sud Cameroun, a été découvert pendu dans sa chambre, par le chef adjoint du centre de santé intégré de Ngoazip 1, le nommé Zo'o Zo'o. Selon une source interne qui a contacté Camer.be, c'est le fait que Christian Assougou ne se réveille pas comme d'ordinaire pour vaquer à ses devoirs, qui a attiré l'attention des ses collègues, lesquels ont essayé de l'appeler en vain, et longuement frappé à la porte, avant de décider de la défoncer.

Le personnel du centre est logé au sein même de l'institution, et l'aide - soignant occupait une chambre. Découverte macabre. Le jeune aide - soignant est inerte. Mort. Il est accroché à une corde avec laquelle il s'est donné la mort.

Des témoins rapportent pourtant que hier, rien ne laissait entrevoir une telle initiative de la part de Christian Assougou. Il s'est rendu dans la ville de Biwong - Bane hier, a effectué quelques achats, et est retourné à Ngoazip 1, sans aucune histoire. Christian Assougou se serait donné la mort entre 4 heures et 5 heures du matin.

Au moment où nous écrivons ces lignes, autorités judiciaires, administratives et sécuritaires, étaient encore attendues sur les lieux du drame, pour les constats d'usage.

Le centre de santé intégré de Ngoazip 1 a été créé en 1993. Il se trouve à proximité du domicile du défunt ministre d'État, Ferdinand Léopold Oyono.

Qu'est-ce qui a pu conduire un jeune homme d'une trentaine d'années, et qui avait encore toute la vie devant lui, à se suicider ? Abusé par une petite amie? Déception amoureuse, frustration professionnelle ? Nous n'en savons rien. Dans l'un ou l'autre cas, cela demeure une tragédie. Un grand malheur pour l'humanité, une terrible affliction pour sa famille.