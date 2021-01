CAMEROUN :: Michèle Ndoki : « Je suis toujours au MRC et pour longtemps encore » :: CAMEROON

« Je suis toujours au MRC et pour longtemps encore », affirme t-elle au micro de Guy Ngassa de Diaf TV le samedi 09 janvier 2021, au cours d'une émission hebdomadaire sur cette chaine de TV en ligne de la diaspora active et ce, au moment où des informations circulant sur les réseaux sociaux depuis le mois de décembre dernier font état que cette fervente militante du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun aurait décidé de quitter la barque du de sa formation politique.

« Je suis solidaire des décisions prises par le président national du MRC le Pr Maurice Kamto... En dehors du changement du confort de ceux qui sont allés aux élections et ont été élus, qu’est-ce qui a changé pour les camerounais ? SCSI et MRC sont deux choses complètement différentes...Être dans l’opposition et rencontrer le gouvernement n’est pas une mauvaise chose. En 2020, j’ai eu à accompagner le Pr Maurice Kamto rencontrer le gouverneur du Centre. Le MRC et son leader Pr Maurice Kamto reviennent de plus en plus dans les discours de Paul Biya et c’est révélateur ». Affirme t-elle.

Lors de l’échange avec Diaf TV, l’avocate inscrite au barreau du Cameroun et de Paris a également parlé de Cabral Libii, l’actuel président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn).

Pour Me Michèle Ndoki, Cabral Libii est un grand leader politique, qui reste parfois indifférent après de multiples accusations dont il est souvent victime sur la toile camerounaise. « Je suis admirative de son parcours parce qu’il faut beaucoup de pugnacité pour progresser sur la scène politique camerounaise », à lance Me Ndoki, avant de saluer la pugnacité de l’homme.