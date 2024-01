Cameroun :: Exclusif, Pierre Lechantre, 73 Ans : « Je Voulais Faire Un Binôme Avec Rigo » (Vidéo) :: Cameroon

A quelques jours du coup d’envoi de la CAN Côte d’Ivoire 2023 à Abidjan, les rédactions de Camer.be Sopiprod sont allées à la rencontre de Pierre Lechantre. Le français nous a livré des révélations croustillantes tout en partageant son expérience d’entraineur.

Un avis éclairé sur la personne de Rigo

Pour être se faire respecter dans la pratique du football, il faut être intelligence. Selon Pierre Lechantre, Rigobert Song Bahanag l’a été comme joueur de la sélection. Cette qualité est un plus pour l’actuel sélectionneur des lions indomptables.

Un conseil de maître au coach des lions

« Il faut qu’il apprenne à faire passer son message et ça ce n’est pas le plus facile qui plus est au Cameroun. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. » a martelé le technicien français.

La désillusion de 2018

Pierre Lechantre n’a pas oublié de révéler l’une de ses désillusions avec le Cameroun. « Je m’étais représenté de nouveau pour devenir l’entraineur du Cameroun. C’était dans la période où le Cameroun avait choisi Seedorf (2018, ndlr). » a-t-il clamé.

Il poursuit : « Rigo débutait dans le job d’entraineur, il me connaissait parfaitement. J’avais mon expérience… on n’a pas donné suite à cette proposition-là. Je l’ai regretté. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas suffisamment d’entrejeu autour du palais regrette-il.

Une première expérience réussie avec le Cameroun

Le technicien français fut d’abord désigné officier de liaison du Cameroun à la coupe du monde en France en 1998. Puis il a été propulsé à la tête de la sélection vert-rouge-jaune entre 1999 et 2001. Avec la bande à Mac-Vivien Foé, Géremi Njitap, Samuel Eto’o, Rigobert Song etc, le lillois remporte le sacre continental au Nigeria en 2000. Il poursuit l'expérience et est le premier Directeur Technique National à offrir la médaille d’or des JO à un pays africain en l’an 2000.

Son dernier fait d’armes sensationnel reste la rencontre historique disputée par les Bleus de Roger Lemaire champions du monde contre les Lions de Pierre Lechantre champions d’Afrique au stade de France le 4 octobre 2000. « On était une belle équipe qui était performante. Les joueurs qui revenaient des Jeux Olympiques avec les belles médailles étaient en pleine forme.»

L’on se souvient alors du somptueux but de Patrick Mboma que nous décrit Pierre Lechantre : «Il y a eu un but qui valaient triple, Une action qu’on avait préparée : une touche longue de Womé, une déviation de la tête Marco (Marc-Vivien Foé, ndlr) et une reprise de volée de Patrick (Mboma). »

Voici l'interview exclusive de Pierre Lechantre