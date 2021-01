CAMEROUN :: BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS AU CHEVET DE LA CHAINE DES FOYERS SAINT NICODEMEDE DOUALA :: CAMEROON

Dans le cadre du Marathon Day 2020, Mohamed DIOP, Directeur Régional de Bolloré Transport & Logistics a remis le 29 décembre 2020 à Douala-Cameroun, au nom des collaborateurs de ses filiales, un don à la Chaîne des Foyers Saint Nicodème, une association de droit camerounais qui lutte contre la délinquance juvénile à travers des phases dites de stabilisation, de réinsertion socio-professionnelles et familiales.

A l’occasion et pour Mohamed DIOP, Directeur Régional de Bolloré Transport & Logistics. « Bolloré accompagne et soutient la chaine des Foyers Saint Nicodème de Douala depuis plus 15ans. De 2004 à décembre 2017 et de façon ininterrompue, l’entreprise a versé près de 60 millions de FCFA pour soutenir le fonctionnement de cette association dans les domaines de la scolarisation, les mécanismes pour la réinsertion sociale, familiale et professionnelle d’environ mille jeunes en difficulté. Cette convention de mécénat avec la Chaine des Foyers Saint Nicodème s’inscrit dans la continuité de la politique RSE du Groupe Bolloré qui soutient les initiatives de solidarité dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation et de la santé. Malgré la conjoncture difficile liée à la pandémie de la Covid-19, nous avons l’ambition de poursuivre notre appui à la jeunesse camerounaise»

Ce geste citoyen a été apprécié a sa juste valeur par Père Paul ADAMOU, Directeur de l’association Chaine des Foyers Saint Nicodème, « ce don va permettre de placer 11 garçons mineurs isolés âgés de 16 à 20 ans dans des parcours de formation professionnelle afin de soutenir leur réinsertion sociale ; à financer les frais de formation ; l’achat des équipements professionnels et les fournitures scolaires nécessaires au développement de leur projet individuel».

Il faut rappeler que Le Marathon Day est une course solidaire créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, CEO du Groupe Bolloré. Chaque année, les collaborateurs du Groupe dans le monde entier

courent le mêmejour à la même heure 5 kilomètres au profit d’associations caritatives qui soutiennent la jeunesse. En 2020, plus de 14 000 collaborateurs dans 85 pays, ont pris part à la 5ème édition du Marathon Day, grâce à une application connectée. Cette année, la somme a été répartie dans les dix pays comptant le plus de participants, afin de soutenir des associations locales au plus près de leur territoire d’implantation.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique (Bolloré Transport & Logistics Cameroun), le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5000 collaborateurs.

L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également desactions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. ww.bollore-transport-logistics.com