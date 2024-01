Tchad :: Succès Masra Renonce À Son Salaire Pour L'investir Dans L'éducation Et Les Œuvres Sociales :: Chad

Dans une décision marquante et sans précédent, le nouveau Premier ministre du Tchad, Succès Masra, a choisi de renoncer à son salaire. Cette déclaration audacieuse survient peu de temps après sa nomination au poste de Premier ministre de transition, faisant suite aux accords historiques de Kinshasa et à la nomination de Mahamat Deby.

Succès Masra, anciennement leader de l’opposition et désormais à la tête du gouvernement, souhaite afficher ses ambitions en adoptant une approche novatrice et altruiste. Sa décision de renoncer intégralement à son salaire de Premier ministre n'est pas simplement symbolique ; il a déclaré qu'il réaffecterait cette somme pour créer des bourses d'excellence et soutenir des initiatives sociales bénéfiques pour la communauté.

" Tout travail mérite un salaire, dit-on. Pour ma part, je ne considère pas cela comme du travail, mais comme une mission, un privilège pour moi de servir le pays dans cette période cruciale de transition. En conséquence, je renonce à 100% à mon salaire de Premier ministre afin de le transformer en bourses d'études et pour investir dans des projets sociaux visant à soutenir les communautés les plus vulnérables", a affirmé Succès Masra.

Cette décision remarquable du Premier ministre de transition est perçue comme un geste de générosité et un exemple de leadership éclairé. En transformant son salaire en bourses d'études, Succès Masra s'engage directement dans la promotion de l'éducation et dans la création d'opportunités pour les jeunes talents du Tchad. De plus, en investissant dans des œuvres sociales, il démontre sa volonté de répondre aux besoins essentiels des couches les plus défavorisées de la société.

Cette initiative inédite suscite des réactions positives au sein de la population tchadienne, qui voit en cette action un signe de dévouement et de responsabilité envers le bien-être collectif. Elle représente également un appel à l'action pour d'autres leaders et personnalités publiques à suivre cet exemple et à rediriger leurs ressources vers des initiatives bénéfiques pour la nation.

Alors que le Tchad s'engage dans une période de transition politique critique, l'engagement de Succès Masra en faveur de l'éducation et du bien-être social offre une lueur d'espoir et une perspective prometteuse pour l'avenir du pays. Son choix d'agir de manière désintéressée et de placer l'intérêt général au-dessus de ses intérêts personnels ouvre la voie à un leadership exemplaire et inspirant pour le Tchad et au-delà.