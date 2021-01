CAMEROUN :: Après avoir été molestés pour leurs indemnisations, 19 manifestants jetés en prison :: CAMEROON

Les populations riveraines de l'axe routier Bikoula - Djoum dans le département du Dja et Lobo (région du Sud Cameroun), subissent un double châtiment.

Sorties les 27 décembre 2020 et le lundi 04 janvier 2021 manifester pour le paiement de leurs indemnisations, elles ont plutôt fait face à la rigueur des policiers, des gendarmes et des militaires appelés par les autorités administratives locales, pour les bastonner. Une scène incroyable qui a donné lieu à de nombreux blessés, dont certains graves. Plusieurs manifestants ont été arrêtés pour l'occasion.

Mais aujourd'hui, mercredi 06 janvier 2021, Camer.be a appris avec regret, que 19 manifestants ont été envoyés en prison par le procureur de la République de céans. Leur procès aura lieu le 02 février prochain.

Longue de 38 kilomètres, la transnationale Bikoula - Djoum est un projet routier réalisé par l'Égyptien Arab Contractors, pour un coût total de 27 milliards francs CFA. Ce dernier devrait relier le Cameroun au Congo Brazzaville. Il fait partie de la politique d'intégration régionale qui, semble mieux fonctionner entre le Cameroun, le Congo, le Tchad, et la République Centrafricaine ( sous réserve de ses éternels problèmes de sécurité dus aux bandes armés criminels). Le Gabon et la Guinée- Équatoriale étant un peu plus réticents.

Le bitumage de la route Bikoula - Djoum a pourtant débuté en mai 2020, mais les populations qui ont vu leurs maisons ou champs détruits, courent toujours après les indemnisations, et sont même molestées par des forces mixtes avec au final des blessés graves, et le tout couronné par des emprisonnements des pauvres villageois manifestants.

Vivement que les organisations de défense des droits de l'Homme se saisissent de cette affaire, et que les populations soient indemnisées, et les personnes incarcérées, libérées !