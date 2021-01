DEVOIR DE MÉMOIRE : LE CAMEROUN A COMMÉMORÉ LE 61 ÈME ANNIVERSAIRE DE SON INDÉPENDANCE. :: CAMEROON

LE 01 JANVIER 2021, LE CAMEROUN A CÉLÈBRÉ LE 61 ÈME DE L'OBTENTION DE SON AUTONOMIE. UNE LIBÉRATION QUI A ÉTÉ POSSIBLE EN RAISON DE L'IMPLICATION DE PLUSIEURS LEADERS POLITIQUE QUI ONT MENÉ UNE LUTTE SANS MERCI TANT BIEN À LA DIASPORA QU'AU CAMEROUN.

Premier des 17 pays indépendants, le Cameroun fait incontestablement parti des pays où, l'obtention de l'indépendance a été couronnée par des luttes sanglantes de plusieurs décennies. Avant cette victoire historique, plusieurs faits ont marqué la météo Politique Camerounaise.

Alors que le pays traverse une guerre fratricide de libération, le parti politique d'influence marxiste l'Union des populations du Cameroun ( UPC) est créé le 10 Avril 1948 avec pour but l'obtention de l'indépendance du Cameroun. Dans cette perspective de libération, il s'en suivra une lutte sanglante entre les militants de L'UPC et la soldatesque coloniale française, qui s'opposait systématiquement à la revendication invoquée par le parti du crabes. L'UPC est interdit quelques années après sa création, elle passe dans la clandestinité en 1955, elle met en place une offensive guerrière contre l'armée coloniale, face aux tendances révolutionnaires du parti, l'étau se resserre, l'armée coloniale essaye d'en finir avec elle. la lumière de ses propos mots d'ordres " en réalité, Explique Thomas Deltombe Co-auteur de Kamerun! Le tour de passe-passe de l'administration française à l'époque, c'est d'avoir réussi de retourner l'indépendance contre le peuple camerounais, pour que l'indépendance se fasse au service des intérêts français, notamment aux intérêts français, notamment aux intérêts économiques et aux intérêts stratégiques de la france en Afrique en général".

Bien plus, en1951, Victor Mukete, avec la complicité de quelques Camerounais étudiants en Grande-Bretagne et d'Irlande créé l'association des étudiants Camerounais de grande Bretagne et d'Irlande ( AECGBI) avec pour objectif de permettre au Cameroun d'obtenir son indépendance plus encore sa réunification.

Un évènement majeur boostera considérablement la marche indépendantiste . Pour le cas d'espèce, il s'agit de l'intervention du secrétaire général de l'UPC, Ruben Um Nyobe en décembre 1952 devant la 4 ème commission de tutelle de l'Assemblée générale de l'ONU " il est question de demander à l'organisation des nations unies de trouver de véritables solutions qui permettront aux Camerounais d'accéder à leur indépendance dans un avenir raisonnable et la fixation d'un délai" a t-il déclaré à l'ONU.

Dans cette plaidoirie au sein de l'ONU, le porte parole de l'UPC était soutenu par l'Union soviétique, quelques pays de l'Amérique latine, des pays d'Europe et du parti communiste des intellectuels de gauche française ( PCIGF) qui, avant son départ pour l'ONU, avait mis la pression sur Paris qui avait rejeté pendant plus d'un mois sa demande de Visa. En mars 1952, les élus au scrutin législatif de l'assemblée territoriale du Cameroun ( ATCAM) adresse une correspondance au secrétaire général de l'ONU afin de demander la suspension de l'exposé de Ruben Um Nyobe.

À son retour de New-York, Ruben Um Nyobe est accueilli en héros, il poursuit avec ses camarades la lutte indépendantiste avec détermination et abnégation. 3 ans plutard, soit le 13 juillet 1955, Roland pré, nouveau gouverneur du Cameroun, successeur de pierre Messmer, Dissout l'UPC, Ruben Um Nyobe entre dans le maquis ses camarades à l'instar de Félix moumié, Ernest Ouandje entrent dans la clandestinité. Malgré les médiations menées par les autorités religieuses à l'instar De Thomas Mongo, Ruben Um Nyobe continue de mener le combat. 3 ans après la lutte sous maquis, Le porte parole de l'UPC tombe sous une rafale de mitraillette le 13 septembre 1958, dans la forêt de Mboumbyebel, dans le département de la sanaga sanaga Maritime. Après son assassinat, la lutte sanglante entre les membres de l'UPC et l'armée coloniale se poursuivra.

Le 01 janvier 1960, sous l'autorisation de la France, le premier ministre camerounais Amadou Ahidjo proclame l'indépendance sous le théâtre d'une guerre sanglante qui est loin d'être terminé. plutard après la proclamation de l'indépendance, le Cameroun continuera encore d'être le carrefour d'une gueria pendant plus d'une décennie. 61 ans plutard, après l'officialisation de l'autonomie, plusieurs travaux historiques dévoileront la façon dont les autorités françaises ont procédé pour accorder l'indépendance tout en marginalisant l'union des populations du Cameroun. Plusieurs faits et archives restent encore embrigardés et interdits de publication.