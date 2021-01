CAMEROUN :: Pr. Jean Gatsi : Un Autre Enseignant Universitaire à la dérive ? :: CAMEROON

Le Pr Gatsi qui n’a jamais brillé ni existé dans le monde des idées en tant que intellectuel, essaie d’exister autrement en s’attaquant de façon ignoble au Pr Maurice Kamto.

Le Pr Jean Gatsi ne s’aime pas et n’a aucune considération pour sa propre dignité.

Tous les bons psychologues vous diront que la plupart de temps, la haine que vous manifestez à l’égard de vos semblables est le reflet de la haine que vous manifestez envers vous même.

Une haine de soi qui peut trouver ses explications dans le sentiment d’échec, dans les complexes d’infériorité, dans le fait d’envier l’autre et de vouloir être à sa place….

L’autre explication est politique.

L’attitude de Jean Gatsi peut-être interprétée comme une simple posture politique pour entrer dans les bonnes grâces d’un régime cynique qui ne vous copte souvent que parce-que vous savez faire le fou en vous attaquant sans raisons vables à ses plus redoutables adversaires politiques. Comme l’illustre le Cas Momo devenu ministre pour avoir fait le fou. Ou encore le Cas de mon frère Elimbi Lobe qui à fait le fou pendant un an sans succès jusqu’ici.

On peut donc penser qu’à défaut de se faire voir par la qualité de ses idées , le Pr Jean Gatsi fait le fou en s’attaquant de façon bête au Pr Maurice Kamto, espérant enfin être vu par ceux qui font et défont les carrières au Cameroun. Vraiment déshonorant.

Réussira t-il son coup ?

Je ne sais pas. Cela ne m’intéresse pas.

Alors une question se pose à notre conscience:

L’homme doit-il pousser la bêtise jusqu’à manquer du respect à la mémoire de ses contemporains qui se battent nuit et jour pour un Cameroun meilleur , jusqu’à perdre toute son humanité pour des raisons bassement alimentaire ? Je ne souhaite pas dire des choses déplacées pour répondre à l’acte ignoble de monsieur Gatsi.

Mais je pense que ce monsieur, par ailleurs enseignant dans une université Camerounaise, est rattrapé par son manque d’éducation à la base. Il ne mérite même pas le mépris du Pr Maurice Kamto. Quelle tristesse !!!

C’est vrai que je ne sais pas si Maurice Kamto est même au courant de l’existence de monsieur Gatsi. Ce n’est pas sûr et c’est mieux ainsi.