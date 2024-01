Cameroun :: Discours De Fin D'année Du Président Etondè, Leaders Des Dreamers :: Cameroon

Mes chers compatriotes camerounais...En cette fin d'année 2023, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères de bonheur, santé, sécurité, et prospérité dans tous les aspects de votre vie.

Cependant, en dépit de nos aspirations communes, je ne peux ignorer les défis pressants qui affligent notre nation. L'insécurité qui sévit dans notre pays, particulièrement dans l'Extrême Nord, à l'Est, dans le Nord-Ouest et le Sud-Est, causant ainsi le déplacement d'un million de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, exige une attention urgente et des solutions concertées.

Les coupures d'eau et d'électricité sur l'ensemble du territoire sont un véritable calvaire qui entrave la vie quotidienne des populations et doivent être abordées avec détermination. À cela, ajoutons l'incompétence des Directeurs Généraux à la tête de ces entités et leur niveau d'affairisme qui les éloigne de leur mission, qui est de servir et non de se servir. De même, la pénurie de devises à tous les niveaux de la vie courante des Camerounais plombe une économie moribonde et à l'agonie. La crise économique masquée est là, la précarité croissante, la misère galopante, le climat des affaires délétère, et la difficulté d'accès à la nourriture, même pour l'unique repas de la journée, et aux médicaments sont des maux qui touchent chacun d'entre nous.

À deux ans des élections présidentielles, le code électoral demande un toilettage méticuleux. Ceci ouvrira une fenêtre d'espoir pour le jeu démocratique. Cependant, la clé du changement réside dans votre participation active, mes chers frères et sœurs. Je vous exhorte à vous inscrire massivement sur les listes électorales, car le renversement de cette classe dirigeante et du régime actuel ne peut se faire que par les urnes.

En cette période cruciale, j'invite également l'opposition camerounaise à s'unir autour d'une seule candidature unique après des primaires, dégageant ainsi une candidature qui fera l'affaire. L'unité renforce notre pouvoir de changer les choses, et 2024 promet d'être une année décisive.

Ensemble, mobilisons-nous pour forger un avenir où la justice, la prospérité, et la sécurité prévalent. Que l'année 2024 soit le chapitre de la renaissance et du progrès pour le Cameroun.

Vive le Cameroun, et meilleurs vœux à tous.

Etonde Etonde

Président du Parti Les Dreamers