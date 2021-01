CAMEROUN :: KETCHA COURTES SUR L'AUTORAUTE YAOUNDE - NSIMALEN POUR RASSURER LA CAF :: CAMEROON

Pas de répit et de réjouissances de Nouvel An, pour la ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès, en ce vendredi 1er janvier 2021.



La ministre a fait le trajet de l'autoroute Yaoundé - Aéroport international de Nsimalen, avec les émissaires de la Confédération africaine de football ( CAF), en prélude au Championnat des nations de football ( CHAN), qu'abrite le Cameroun, du samedi 16 janvier, au dimanche 07 février 2021. Il était question pour Célestine Ketcha Courtès qui était accompagnée de son collègue des Sports et de Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, de présenter aux officiels de la CAF, l'excellente qualité de cette infrastructure routière qui, devrait contribuer à la fluidité du trafic, pendant ces grands moments de football.

Plus exactement, il s'est agi pour la Minhdu, de s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'aménagement et d'embellissement, des abords de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen. Maître d'ouvrage de cette autoroute, Madame Courtès a annoncé que celle-ci sera ouverte à la circulation, dans quelques jours, avant le début du CHAN. Les officiels de la CAF ainsi que les hôtes du ministre des Sports, ont pu se rendre compte de l'excellente qualité de l'autoroute Yaoundé - aéroport de Nsimalen, et ont exprimé leur satisfaction, quant à la bonne préparation de l'événement, par le Cameroun.



Le CHAN est un Championnat des nations de football concernant uniquement les joueurs évoluant dans leurs pays. Il avait été créé par la CAF, afin de permettre aux joueurs locaux, de prendre part à la compétition continentale, ayant constaté que pendant la CAN, la majorité des équipes, exception faite de l'Afrique du Nord, ne selectionnaient que les joueurs évoluant en Europe. Le Cameroun abrite la 6 ème édition. Celle-ci se tient du 16 janvier au 07 février 2021. Le tournoi était initialement confié à l'Éthiopie en 2019, avant d'être cédé au Cameroun qui devait alors l'organiser du 04 au 25 avril 2020. La compétition avait été repoussée à 2021, à cause de la pandémie du Covid-19.



La visite de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen de ce vendredi 1er janvier 2021 avec Célestine Ketcha Courtès la ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain, a fini de convaincre la CAF, sur la belle fête de football que va offrir le Cameroun au monde entier, du 16 janvier au 07 février 2021.