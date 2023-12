Cameroun :: Vœux Du Président Shanda Tonme Aux Militants,Sympathisants Du Mpdr Et La Presse :: Cameroon

A quelques heures de la nouvelle année, le professeur Shanda tonme, Médiateur Universel, président national du Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation vient d’adresser , une lettre à la presse camerounaise et aux militants de sa formation politique.

Lire l'intégralité de son communiqué en dessous

La Lettre du Président

Aux Militants, Sympathisants et Amis du Parti, ainsi qu’à la presse

A PROPOS DU MESSAGE DES VŒUX DE FIN D’ANNEE: Responsabilité, patriotisme et civisme républicain

Selon un rituel classique consacré dans la plupart des systèmes de gouvernance politique à travers le monde, la plus haute autorité de l’exécutif s’adresse à la nation le dernier jour de l’année, en délivrant un message de principe pour formuler ses vœux. Cette occasion unique permet à celui qui, investi par la constitution, porte sur ses épaules, la charge discrétionnaire, unique et solennelle, de la représentation nationale, et en assume l’entièreté des conséquences et implications internationales.

Aussi, au moment où il se livre à cet exercice, personne d’autre, quel que soit son statut, ses prétentions et ambitions, ses qualités exceptionnelles ou extraordinaires, ne peut, ne doit, ne saurait, dans le même espace national, lui faire concurrence, ombrage, ou inélégance avérée, sous peine d’outrage caractérisé, flagrant, inacceptable et légitimement condamnable.

En tout état de cause, j’invite les militants, sympathisants et amis de notre parti, de même que la presse, qui sont nombreux à m’interpeller pour recommander la délivrance d’un message le 31 décembre 2023 au même moment que le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, Chef de la diplomatie et Chef de la magistrature, à se référer aux prescriptions protocolaires ci-dessus. Une cérémonie de vœux à la presse sera bien sûr organisée, comme nous avons l’habitude de le faire, dans le courant du mois de Janvier 2024, à Yaoundé et à Douala.

A ce propos il importe de souligner avec force et conviction, qu’au-delà d’une pure exigence protocolaire en apparence banale, il s’agit d’une question de responsabilité, de patriotisme et de civisme profondément républicain. Quand on aspire à conduire le destin de son pays où à y jouer un rôle prééminent quelconque, on doit pouvoir et savoir montrer le chemin, être exemplaire, se ranger à l’éthique institutionnelle, politique, règlementaire et administrative ; laquelle procède, à n’en pas douter, de la démonstration d’une humilité et d’une obéissance de grandeur./.

Yaoundé, le 30 Décembre 2023

SHANDA TONME

Président, Médiateur universel