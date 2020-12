CAMEROUN :: Message de fin d’année de Maurice Kamto:"La résistance nationale va se poursuivre et s’intensifier" :: CAMEROON

S’adressant à la Nation ce 31 décembre 2020, Maurice Kamto a réitéré que "la résistance nationale va se poursuivre et s’intensifier", en dévoilant les axes majeurs du nouveau plan de résistance pour libérer le Cameroun des crises diverses et les multiples bons en arrière qui ont cours par le fait du régime en place.

Pendant près de 40 minutes, le président national du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) a dressé un tableau sombre des 12 derniers mois dans notre pays.

Il a en outre et et entre autre évoqué "l’enlisement de la guerre au Nord-Ouest et au Sud-Ouest", "l’accentuation de la paupérisation des Camerounais", "l’ensauvagement de l’ensemble de l’appareil de l’Etat; lequel a institutionnalisé la répression et les violations graves des droits et libertés de la personne humaines de manière décomplexée et persistante", etc.

Maurice Kamto a réitéré que le plan de résistance suivra son cours. "Jusqu’à ce que nous parvenions à destination, la résistance nationale va se poursuivre et s’intensifier", a-t-il prévenu, soulignant que "jamais rien n’a arrêté et n’arrêtera un peuple debout, en marche pour sa libération".

Parlant de la crise anglophone, Maurice Kamto parle du "conflit armé dramatique que le régime en place impose aux compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest" qui perdure. Le pouvoir refuse la tenue d’un véritable dialogue sincère pour mettre fin à cette crise qui ne pourra pas être résolue par les armes.

Le Président du MRC a la conviction que le gouvernement dissimule les vrais chiffres liés aux dégâts divers de cette crise précisément pour ce qui est des forces de défense et de sécurité. Il exhorte par ailleurs le régime au pouvoir de libérer tous les prisonniers politiques et les leaders secessionnistes.

Ci-dessous l'intégralité de son discours