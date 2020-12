CAMEROUN :: Inauguration de la route Nkolessong - Nding et de la bretelle Nanga- Eboko - Bifogo :: CAMEROON

La région du Centre gagne en fluidité du trafic routier. La route Nkolessong - Nding, ainsi que la bretelle Nanga-Eboko ( route nationale Numéro 1 dans le Centre Cameroun), ont été officiellement ouvertes à la circulation, hier lundi 28 décembre 2020, par le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.

Il s'agit d'une œuvre qui rentre dans le cadre du projet d'infrastructures routières du corridor Obala - Batchenga ( 275 km). Les infrastructures routières inaugurées hier par Emmanuel Nganou Djoumessi, ont été en totalité, financées par l'État du Cameroun, à travers le budget d'investissement public ( Bip), pour un montant de 55,43 milliards francs CFA.

Ces routes goudronnées rendront les déplacements plus fluides entre les régions du Centre et de l'Est, avec un grand impact positif sur les échanges entre ces deux régions, avec celles de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extreme-Nord. Les trois régions septentrionales du Cameroun étant accréditées d'un important potentiel agricole. En procédant à l'inauguration de la route Nkolessong - Nding, ainsi que de la bretelle Nanga-Eboko - Bifogo ( département de la Haute - Sanaga) dans la ville de Nkoteng, le ministre des Travaux publics qu'accompagnait le secrétaire d'État chargé des Routes, a promis la construction d'un stationnement, des aires de jeu, des latrines, des salles de classe et d'un centre de santé intégré, dans la ville sucrière.

Les infrastructures officiellement ouvertes à la circulation hier, ont été construites par le Chinois China International Water and Electric Corp ( CWE). Les travaux de signalisation sur ces axes routiers, vont débuter dans les prochains jours.