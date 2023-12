Cameroun :: Dettes Des Employés Des Entreprises Publiques En Faillite:la Comicodi Interpelle Le Gouvernement :: Cameroon

Son Excellence Monsieur Joseph Dion Ngute, Premier Ministre

VOTRE URGENTE INTERVENTION POUR UNE SOLUTION HUMANITAIRE RELATIVEMENT AUX DETTES ADOSSEES AUX SALAIRES DUES PAR LES EMPLOYES DES SOCIETES PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES EN FAILLITE OU EN DIFFICULTE ET N’ASSUMANT PLUS LEURS CHARGES DE TOUTES NATURES.

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes encouragements, et de saisir spécialement cette occasion, pour éveiller votre sage attention sur la situation critique que connaissent certains employés des entreprises publiques, celles en faillite déclarée, et celles tout simplement plongées dans des difficultés et ne versant plus de salaires.

Il s’agit ici des dettes contractées auprès des institutions financières publiques et privées, à l’instar du Crédit foncier du Cameroun (CFC), souvent pour s’offrir une résidence familiale, ou encore pour des soins primordiaux voire pour l’éducation des enfants.

Aujourd’hui ces compatriotes sont sous le coup des pressions immenses, alors même qu’ils sont de bonne foi et ne sont en rien responsables de ce qui leur arrive, notamment la décrépitude de leurs outils de travail due à la mauvaise gestion, la gabegie ou l’incompétence. En effet il est devenu très urgent que votre haute autorité se penche sur cette question et trouve un consensus avec les institutions créancières pour sauver les meubles. Votre action prompte évitera certainement de nombreux AVC en perspective, et constituera une marque de solidarité louable et inoubliable.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de ma très haute et fraternelle considération./.