CAMEROUN :: Clinton Njié End of year festival : L’Olympique de Marseille rejoint Tottenham en finale :: CAMEROON

La formation constituée des jeunes des quartiers Bonduma et Molyko l'a emporté aux tirs aux buts face au dynamo Moscou.

L'affiche de la grande finale du Clinton Njié End of year festival est désormais connue.

Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est l'équipe de l'Olympique de Marseille qui a su tirer son épingle du jeu en éliminant aux tirs aux buts celle du Dynamo Moscou.

Dans un buea town stadium particulièrement rempli ce 24 décembre, la deuxième journée du tournoi de football du Clinton Njié End of year festival a tenu ses promesses. Sous le regard de Clinton Njié le promoteur, de l'international champion d'Afrique Robert Ndip Tambe et d'un parterre d'invités venus soutenir à leur façon cette initiative. Les choses sérieuses n'ont pas tardé à commencer lorsqu'en tout debut de rencontre, l'équipe du Dynamo Moscou obtient un penalty et le transforme, prenant ainsi l'avantage très tôt dans le match. La même équipe va profiter des largesses de la défense de l'Olympique de Marseille pour faire le break avant l'heure de jeu en inscrivant un second but,ce qui leur permettra d'avoir un pied en finale.

C'était sans connaître l'abnégation et la témérité des joueurs de l'Olympique de Marseille qui vont reduire le score un peu avant la pause. Au retour des vestiaires, l'Olympique de Marseille va faire le siège dans la défense plutôt solide du Dynamo Moscou jusqu'à avoir raison d'elle dans les derniers minutes du temps réglementaire lorsque le capitaine et défenseur central va renvoyer de la main un ballon qui prenait sans doute le chemin des filets. Cette égalisation va entraîner les deux équipes vers une inédite phase de prolongation puis des tirs aux buts et à cette épreuve,c'est l'Olympique de Marseille qui sera l'équipe la plus adroite en s'imposant 3 tirs contre 2 et se qualifiant pour la finale de ce dimanche.

Dynamo Moscou va quant-à elle affronter l'équipe de l'Olympique Lyonnais pour le compte de la petite finale en ouverture de rideaux ce dimanche.

Une victoire au bout du suspense pour les joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont tenu à la dédier a leur capitaine Mem actuellement souffrant.

Le duel Tottenham hotspurs vs olympique de Marseille s'annonce très disputé pour la désignation du vainqueur de cette première édition du Clinton Njié End of year festival.