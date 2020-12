Ayant refusé de deferer à la convocation au conseil de disciple de son parti à la suite de propos laudateurs de Maurice Kamto, President du MRC, l' adjoint au Maire de Douala 5ème, Joseph Espoir Biyong, a été condamné par contumace par son parti.

Il était notre invité dans le Point Diaf-TV de samedi dernier, pendant plus de 40 minutes au cours desquelles il est revenu sur cette sanction et donné ses impressions sur les causes de la situation qui est la sienne au sein de son Parti.

Ci-dessous, l'intégralité de cet entretien.