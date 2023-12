Cameroun :: Stéphane Fondjo : L'autre Ngannou En Devenir :: Cameroon

Parti de Batié (Ouest-Cameroun) lui aussi par route, le jeune boxeur camerounais a disputé et remporté son premier combat le 9 décembre dernier au Canada, face au Mexicain Nava Lopez.

Le drapeau camerounais a de nouveau flotté haut samedi 9 décembre au Canada grâce au noble art. En effet, pour son premier combat depuis son départ du pays, Stéphane Fondjo affrontait cette nuit là (9 décembre, ndlr) le Mexicain Israël Nava Lopez, dans la catégorie super middleweights. Au terme des 8 rounds, c'est le boxeur camerounais qui a été déclaré vainqueur aux points face au pugnace pugiliste mexicain.

« Le combat s'est bien passé, je n'ai pas eu de réel impact. On savait que ça allait être une guerre. Je suis bien entré dans le combat, mais après j'ai eu un peu de mal à trouver mon rythme puisque le gars chargeait fort. Aussi, il était petit de taille ce qui faisait que j'avais des difficultés à le toucher. Puis j'ai compris qu'il ne fallait pas aller à la bagarre avec lui puisque c'est don registre. J'ai donc commencé à utiliser mes allonges pour le maintenir à distance et j'ai retrouvé mon rythme pendant que lui il reculait. J'ai fais la guerre au gars et il a compris que c'est le continent. C'était un bon combat, le fait d'avoir fait tous les rounds était une bonne chose, nous savons désormais sur quoi mettre l'accent aux entraînements afin de nous améliorer », nous a confié Joseph Fondjo, au sortie du combat.

Natif de Batié à l'Ouest du Cameroun et diplômé de l'Université de Yaoundé 2, Soa, Stéphane Fondjo fait partie de ces athlètes que le pays n'a pas su encadrer. En quête de reconnaissance et de bien être et surtout après le refus à deux reprises d'une bourse d'étude aux États-Unis, pour faute de moyens (caution financière, ndlr), il a lui aussi dû traverser le désert comme son modèle et frère du village, Francis Ngannou pour trouver une place à l'abris du soleil, à Dubaï. Une fois sur place, le jeune homme qui venait d'entamer de boxer dans une petite salle est rapidement détecté par un passionné du noble art, qui décide d'investir sur lui, et quelques mois plus tard, Stéphane Fondjo montre tout le bien que ce dernier pense de lui en remportant tour à tour la ceinture WBC du Moyen Orient, dans la catégorie des supers-moyens et la ceinture WBA de l'Asie du Sud dans la même catégorie.

Récemment recruté par une petite écurie de boxe au Canada, il vient de remporter son premier combat en Amérique du Nord contre le Mexicain Israël Nava Lopez. Avant son départ du Cameroun, Stéphane Fondjo s’était révélé en 2019 à Praia, au Cap-Vert, lors des Championnats d’Afrique de boxe de la zone II. Son parcours lors de cette compétition avait été fulgurant. Fondjo a survolé ses différents adversaires round après round. Après son premier combat, le garçon du quartier Briqueterie à Yaoundé était monté en puissance. La finale n’avait été que le point d’orgue d’un récital qu’il avait donné durant tout le tournoi.

Le jeune boxeur en avait mis plein les yeux à ses encadreurs, tous conquis par sa progression alors qu’il n’avait que quelques mois dans cette discipline. De son petit nom CuiZance, Stéphane Fondjo poursuit sa progression et continue de rajouter des lignes à son palmarès avec pour seul objectif : entrer aux États-Unis, son pays de rêve et boxer, pourquoi pas un jour à Las Vegas.