Guinee Conakry: À La Croisée Des Discours

Au début, le discours était beau. On pouvait le commenter et l’analyser. Le discours se matérialisait par des actes que tout le monde rêvait voir se réaliser en Guinée depuis des décennies. Le discours n’était pas pour plaire, mais il plaisait bien. Et même s’il choquait dans certains milieux sociaux assez politisés, il s’entendait comme une vérité indéniable à accepter comme tel. Une vérité du moment aussi, adaptée à la situation qui prévalait. Le discours a fait accepter un chef, en qui on a trouvé de l’espoir. L’espoir de sortir du désordre et du désappointement pour enfin marcher la tête haute. Fiers de détenir autant de richesses naturelles sur lesquelles, le pays a bâti sa réputation.

