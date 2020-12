DOUALA-DRAME: UN HOMME SE SUICIDE APRÈS AVOIR DÉCOUVERT QU'IL N'EST PAS LE PÈRE BIOLOGIQUE DE SES TROIS ENFANTS.

LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020, LA VILLE DE DOUALA A VIBRÉ AU RYTHME D'UNE TRAGÉDIE PASSIONNELLE EFFROYABLE. UN PÈRE DE FAMILLE COCUFIÉ A ORCHESTRÉ SON PROPRE MEURTRE DANS LE DOMICILE CONJUGALE.



La scène qui ensanglante le quartier Pk11 dans le 3 ème arrondissement de Douala, est celle d'un père de famille qui a décidé d'en découdre avec sa vie, après avoir appris qu'il n'était pas le véritable géniteur des enfants qu'il a élevé, éduqué et nourri et éduqué pendant plus d'une décennie.

Foka Laurent Xavier, puisqu'il s'agit de lui âgé de 52 ans, officiait en tant que conducteur de camion. Tout allait pourtant bien, jusqu'à ce qu'il reçoit, le vendredi 18 décembre 2020, un appel téléphonique de l'amant de son épouse qui l'informe qu'il héberge depuis plusieurs années ses trois enfants chez lui. Pris d'une colère infernale, il ira à la suite de l'appel téléphonique, violenté à coup de machette, les 3 gamins.

À l'issue du geste colérique, il mettra fin à son existence sur terre. Les enfants, grièvement blessés, auront la vie sauve grâce à la promptitude des populations du quartier de même nom, qui les conduiront à l'hôpital général de Douala.

Il est important de préciser que d'après certaines sources famiales, le couple était en perpétuel conflit en raison des épisodes d'infidélités répétitives de la femme. Cet autre drame vient s'additionner à la longue liste des épisodes passionnelles au Cameroun.