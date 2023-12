Burkina Faso :: La Justice Toujours En Suspens 25 Ans Apres L’assassinat Du Journaliste Norbert Zongo

Ouagadougou, le 13 décembre 2023 : Cela fait aujourd’hui 25 ans que la voix du journaliste d’investigation Norbert Zongo a été brutalement réduite au silence. Malgré toutes ces années, la quête de justice pour cet assassinat lâche demeure sans issue. La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne de bloquer la procédure d’extradition du présumé coupable exilé en France, est un malheureux symbole des obstacles persistants dans cette quête de justice.

Ce triste anniversaire rappelle l’urgence pour les organisations nationales et internationales de la société civile d’œuvrer pour que les voix des journalistes ne soient jamais réduites au silence, que leurs quêtes courageuses de vérité et de transparence soient protégées et que la justice soit rendue, non seulement pour Norbert Zongo, mais pour chaque journaliste tué dans l’exercice de son métier.

Le combat de Norbert Zongo pour la vérité, la transparence et la justice reste une source d’inspiration pour les journalistes africains et pour tous ceux qui luttent en faveur du bien-être des communautés. C’est pourquoi, la CENOZO honore son nom en travaillant, avec le soutien de ses partenaires, à la promotion du journalisme d’investigation, à la protection des journalistes et à la défense du droit à l’information des populations.

En ce 13 décembre 2023, la CENOZO appelle à la solidarité de toutes les organisations de défense des droits humains et de la liberté d’expression et de la presse ; afin d’interpeller l’Union Européenne, les autorités françaises et burkinabè pour que toute la lumière soit faite sur le crime odieux de l’assassinat de Norbert Zongo.

La CENOZO