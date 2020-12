Les plaintes des usagers accablent les responsables du ministère des Finances, les forces de maintien de l’ordre et les fonctionnaires du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières.

En service depuis avril 2018, la ligne verte de la Commission nationale anti-corruption (Conac), a enregistré en 2019, 17350 appels. 4482 appels avaient un lien direct avec la corruption et les infractions assimilées. Ces dénonciations via le numéro 15 17 proviennent des régions du Littoral et du Centre. Avec 18% d’appels le concernant, le ministère des Finances a été le service le plus stigmatisé pour les pratiques telles que l’exigence de rétro commissions lors des paiements au trésor, plus connue sous l’appellation « pourcentage », la perception de pots-de vin pour la délivrance de la carte de contribuable, le traitement des dossiers de pension ou encore le dédouanement des marchandises.

Ensuite il y a le ministère des Finances, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les forces de maintien de l’ordre et les collectivités locales décentralisées. C’est ce qui ressort du 10ème rapport de la Conac sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2019.

Ce rapport de 286 pages a été présenté ce 17 décembre 2020 au cours d’une cérémonie, tenue au palais des Congrès de Yaoundé. C’était en présence des personnalités. L’on retient du rapport 2019 que les investigations de la Conac ont été marquées d’une part à travers les enquêtes et ensuite à travers des actions par voie d’intervention rapide (AIR).

S’agissant des enquêtes, elles concernent deux missions dont l’une relative au paiement des frais de justice dans les trésoreries générales de Douala et de Nkongsamba et l’autre au paiement des indemnités aux ex-temporaires du Chantier naval et industriel du Cameroun. La Conac précise que le préjudice financier subi par l’Etat du Cameroun du fait des irrégularités constatées par ces missions est évalué dans l’ensemble à dix milliards deux cent soixante-dix millions sept cent trente-deux mille sept cent F.Cfa. Au sujet des actions par voie d’intervention rapide, la Conac a déployé en 2019 15 missions sur le terrain pour les constat de flagrant délit , à la suite des dénonciations relatives à l’arnaque des usagers de l’axe routier Yaoundé –Monatélé, par deux adjudants de la gendarmerie en service au peloton motorisé de Yaoundé, à la perception indue de salaire par un enseignant en service au lycée bilingue d’Obala.

Ces dénonciations étaient également liées à l’arnaque des usagers par les passeurs en service aux stations de pesage de Nomayos et au détournement des fonds des associations des parents d’élèves et enseignants de l’Ecole publique groupe II de Madagascar à Yaoundé, de l’Ecole publique de Bobog I dans l’arrondissement de Bot-makak, région du Centre.

Ce rapport sur l’état de la corruption au Cameroun en 2019 se présente en cinq titres. Il s’agit des activités de lutte contre la corruption des institutions de contrôle, les activités de lutte contre la corruption des juridictions, les activités de lutte contre la corruption des départements ministériels. L’on retrouve aussi les activités de lutte contre la corruption des entreprises publiques et les activités du secteur privé et de la société civile. Dieudonné Massi Gam’s, le président de la Conac salue l’implication des administrations publiques et privées à s’engager dans la lutte contre la corruption en mettant à la disposition de cette institution leur rapport d’activité dans le domaine.

Même si le président de la Conac regrette le fait que certaines administrations comme le ministère de l’Administration territoriale, du ministère de l’Agriculture et du développement rural et les collectivités territoriales décentralisées n’ont pas collaboré dans le cadre de la rédaction du rapport. Si le président de la Conac dit etre satisfait par la volonté des Camerounais à dénoncer les actes de corruption chaque année, il insiste sur l’introduction dans le système scolaire dès le cycle primaire d’un programme national d’éducation à l’intégrité. Il s’agit selon le président de la Commission d’un moyen de sensibilisation et de prévention sur les méfaits de la corruption.