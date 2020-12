Pour la deuxième fois consécutive, l’équipe le Gicam en action conduite par célestin Tawamba a été portée à la tête du Groupement Inter-patronal du Cameroun. C’est le sujet phare d’une actualité éparse.

Avec un programme d’action qui se décline sous le label Gicam en action acte II, l’équipe se donne pour objectif de donner un nouveau visage pour faire du secteur privé un levier de développement. Sur le sujet, les tabloïds, ont rivalisés de titres. «Célestin Tawamba rempile». Annonce le quotidien Mutations. Le financier d’Afrique informe que «Célestin Tawamba réélu à la présidence du Gicam». L’amélioration du climat des affaires, l’apurement de la dette intérieure et l’emploi des jeunes figurent dans l’agenda de son second mandat à la tête du principal mouvement patronal du pays.

Le quotidien La Nouvelle Expression est allé plus loin «Célestin Tawamba dénonce la loi des finances». Le président du Groupement Inter patronal du Cameroun a largement mérité les suffrages de ses pairs pour un second mandat. Dans son discours d’investiture, le nouvel élu est resté comme d’habitude, très critique quant à l’environnement économique du Cameroun. Mais il a promis que le Gicam continuera d’aller de l’avant. Il fera montre de plus de volontarisme, d’expertise et d’efficacité, pour faire triompher l’idéal d’entreprise et, au-delà, l’idéal de notre pays, le Cameroun, qui se trouve être à un moment crucial de son histoire. Ce qui fait dire au quotidien Le Messager que «Célestin Tawamba voit grand».

Sur le plan sportif, le premier ministre chef du gouvernement est descendu dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbe pour s’encquerir sur l’avancement des travaux de construction des stades. Pour la République Presse, compte tenu de l’avancement dee Infrastructures Chan 2021 et Can 2022, «Que le jeu commence». L’organisation du Chan 2021 et de la Can 2022 par le Cameroun, est pour le chef de l’Etat une préoccupation permanente. C’est pour se rassurer que tout est fin prêt, et trouver des solutions immédiates aux problèmes résiduels que le Premier ministre Joseph Dion Ngute sur très Hautes instructions du Président de la République Paul Biya, a fait le tour des infrastructures réalisées par le Mintp, le Minsep, et le Minhdu dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbe. Le Premier ministre a félicité le Minsep et le Minhdu pour les infrastructures, réalisées à Yaoundé, Douala et Limbe.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux privés est revenu sur la lutte contre la corruption avec «1652 milliards sauvegardés». La Commission nationale anti-corruption, fruit de la volonté du président de la République, compte aujourd’hui 10 ans d’action sur le terrain. Alors qu’elle publie ce jeudi son rapport annuel, l’instance révèle qu’elle a déjà permis à l’Etat d’éviter une perte de plus de 1652 milliards Fcfa grâce à des actions conjointes avec le Tribunal criminel spécial, et d’autres Juridictions, mais souhaite plus de moyens de coercition.

Finalement, la ville de Ndikiniméki dans le département du Mbam et Inoubou, region du centre fait sa mue et passe «D’une ville centenaire à une ville moderne» Pour Afrik Environnement, Patrice Bessoubel, Maire de la commune de Ndikiniméki organise, ce 18 décembre 2020, une journée d’étude surle développement de cette localité. A la veille du double scrutin des municipales et des législatives camerounaises du 9 février 2020, en toute objectivité, les force vives et les élites de cette localité, ont placé leur conjecture sous l’égide de la nouveauté. Sous le slogan «Ensemble pour un nouveau Ndikineméki», il a paru intéressant de constater l’assentiment des différentes parties sur un ton futuriste.