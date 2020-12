Le Premier ministre ( PM) camerounais, Joseph Dion Ngute, a achevé sa visite des infrastructures relatives au CHAN 2021 et à la CAN 2022.

Au terme de celle-ci, il a félicité la ministre de l'Habitat, et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès, pour la bonne exécution, la qualité et le respect des délais des travaux relevant de sa compétence.

Joseph Dion Ngute a achevé ses visites des infrastructures du CHAN 2021 et de la CAN 2022, par une note de satisfaction, avec le sentiment du travail bien accompli.

Outre Yaoundé la capitale du Cameroun où il habite et travaille, la randonnée du PM l'a conduit à Douala et à Limbe, des villes qui vont abriter le CHAN 2021. Au-dessus de sa fleur à Madame Courtès, le PM a juste enjoint que des plans de circulation qui permettent de mettre à profit la voirie, soient établis dans les villes concernées, par les services compétents.

Les travaux relevant du Minhdu sont quasiment réalisés à 100%, exception faite des nouvelles voies prescrites par la CAF. " Je suis de l'opinion qui voudrait que les médias présentent au peuple camerounais et au monde entier, ce que le chef de l'État a accompli en faveur du secteur du sport au Cameroun", a déclaré le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, au terme de sa visite des travaux dans les trois principales villes devant abriter le CHAN. Et de poursuivre : " Ce que j'ai vu est formidable. Des infrastructures très modernes, très bien réalisées et propres. Les stades sont extrêmement beaux, et répondent au standing de dernière génération. Le Cameroun est prêt".

Le cahier de charges du Minhdu, relativement au CHAN 2021 et la CAN 2022, a été rempli avec succès. L'ouverture provisoire de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen par la Minhdu, constitue d'ailleurs un acte fort en termes de signal pour la réussite du CHAN 2021. " Ce qui a été fait par le chef de l'État pour le CHAN et la CAN, permet au Cameroun de tutoyer les grandes nations, en qualité et en quantité d'infrastructures sportives", dira pour ce qui la concerne, Célestine Ketcha Courtès.

Toutes réserves sont désormais levées sur la tenue du CHAN 2021, et de la CAN 2022 au Cameroun. Les infrastructures sont belles, fières, et il ne reste plus que quelques coups de pinceaux à passer, ainsi que la construction des voies instruites par la CAF, lors de sa très récente visite d'inspection.