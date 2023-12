Cameroun :: Douala : La Ville En Panne Sèche :: Cameroon

A Douala, le carburant c'est la vie. Le précieux liquide ne coule pas à la pompe dans de nombreuses station-services de la capitale économique depuis des jours. Si bien qu'il faut faire de longues distances pour pouvoir se ravitailler.



D'après des automobilistes et motocyclistes, la pénurie observée depuis quelques heures concernent les stations-services Tradex -Bonamoussadi, Gulfin - Bonamoussadi, Total-Maetur, Ola-Denver, Nepturne-Bonamoussadi, Total-Bonaberi, Nepturne-Bonaberi, Mrs-Cité des Palmiers, Total-Cité des Palmiers, Total-Logbaba, Gulfin- Nyalla qui sont littéralement en panne sèche .

La situation est à l'origine des rangs et attroupements dans le peu de stations-services qui en disposent encore. Mais, le service est rationné. « Je n'ai eu juste que pour mille francs Cfa. Ce n'était pas possible d'avoir plus », confie un conducteur de moto.