C'est du moins le voeux émis par le premier ministre en visite de travail à Douala la capitale économique du Cameroun dans les chantiers des infrastructures sportives devant abriter les rencontres et les délégations du Chan 2020.

Le premier ministre chef du gouvernement était a Douala ce mardi 15 décembre 2029 pour une visite de travail.

Au programme de celle-ci, la visite des chantiers des infrastructures sportives devant abriter les rencontres comptant pour le championnat d'Afrique des nations ( CHAN) que le Cameroun abrite en janvier prochain.

Joseph Dion Nguté était tour à tour à Japoma, Bonamoussadi et à Bépanda.

Il a aussi effectué un arrêt à l'école de football des brasseries du Cameroun qui servira de terrain d'entraînement pour les arbitres après le forfait du stade Mbappe Leppe.

Durant son tour du propriétaire, il a dû remarquer que les travaux de la pénétrante Est de la ville sont toujours en cours et a apprécié le taux d'avancement qu'il a trouvé satisfaisant.

En ce qui concerne la compétition proprement dite , le premier ministre Joseph Dion Nguté a émis le souhait de voir les stades de Bépanda et de Japoma accueillir les supporters. '' je suis fier d'avoir mis du temps pour réaliser ceci et qu'à la fin nous ayons de telles infrastructures. Même s'il faut garder à esprit que le Corona virus n'est pas fini, je suis fier de ces infrastructures que le chef de l'état a mis a la disposition de la jeunesse camerounaise. Celle-ci devrait en jouir et faire non usage voilà pourquoi je vais demander au chef de l'état d'accorder jusqu'à 50% de taux de remplissage ainsi, les stades de Japoma et de Bépanda qui ont une capacité dépassant les 40.000 places pourront accueillir au moins 20.000 supporters par match''

En ces mots , le premier ministre Joseph Dion Ngute réaffirme la volonté du gouvernement de faire des compétitions que va abriter le Cameroun des véritables fêtes populaires avec la participation de tous les camerounais contrairement au rumeurs qui évoquaient une compétition à huis clos.