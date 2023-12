Le Congrès Extraordinaire Des Vutés, Manifestation De La Force D'un Peuple Du Cameroun :: Cameroon

Les Vutés ont récemment organisé une manifestation impressionnante à Yaoundé, un spectacle grandiose rendant la ville comme une petite perle du Cameroun. Une manifestation d’une beauté à couper le souffle, un événement magique qui a ébloui la ville et touché les cœurs de tous ceux qui y ont participé. La fête a été si réussie que beaucoup de gens veulent déjà savoir quand aura lieu la prochaine. Le congrès dit extraordinaire, a rencontré un peuple extraordinaire, qui a son tour a démontré sa puissance, son unité et sa solidarité. Tout ce dont ce peuple avait besoin, c’était un moment de ralliement et un leader charismatique pour les guider.

Le ministre Sadi, le député Kaigama, et bien d’autres sont désormais considérés comme les architectes de cette mobilisation sans précédent, parce qu’ils ont réussi à insuffler une touche de romantisme à leur histoire. L’hôtel de ville de Yaoundé a vibré au rythme de leur passion et de leur dévouement. Dans ce grand moment enchanteur, il est difficile de ne pas reparler de l’histoire des Vutés et de la frénésie qu’ils ont apportée à Yaoundé. Cette manifestation restera gravée dans les mémoires, un moment où la puissance de l’unité a transformé une ville en un lieu de rêve.

Qui sont les vutés ?

Les Baboutés, également connus sous le nom de Vutés, sont un peuple originaire du centre du Cameroun. Ils sont parmi les peuples d’Afrique noire qui ont leurs racines dans l’Égypte ancienne. Si l’on regarde la carte du Cameroun, on les trouve au cœur du pays, entourés de vastes étendues de terres parsemées de forêts vierges. Leur région présente des conditions climatiques particulières, différentes de celles des régions avoisinantes telles que le nord ou l’ouest. Les plantes et les animaux peuplent leur territoire. Dans cette région, vous trouverez les villages les plus exotiques, qui ont préservé un mode de vie que l’on ne trouve plus ailleurs.

Ver la ville de Yoko, les chaînes de montagnes se dressent comme des monuments divins, et le baroque n’a jamais été aussi manifeste dans un cadre naturel. L’influence de la forêt est clairement visible à travers le paysage. De nombreux peuples ont émigré vers le sud de l’Égypte et se sont dispersés selon la volonté de leur roi. Certains, venant du Soudan, se sont arrêtés au Tchad, tandis que d’autres ont continué vers le Nigeria, la République centrafricaine et le Bas-Congo. La plupart se sont installés en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, notamment dans la région de Bankim. Ils trouvent dans cet environnement les Bamilekés.

Ceux-ci sont d’excellents sculpteurs de masques, qui ont également occupé ces espaces après avoir émigré de Bankim à Banyo. Il est inadmissible de prétendre que les Bamilekés viennent des Indes, car ils sont originaires de Bankim. Les tentatives d’islamisation de cette région par les Peuls ont poussé les Bamilekés à refluer vers le sud et à suivre les chaînes de montagnes avec l’espoir de se cacher dans celles-ci en cas d’attaque. L’arrivée des vutés au Cameroun est imprécise, on parle du 16ème ou du 17ème siècle. Par leur culture, ils sont proches des Sarakollés du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, qui partagent les mêmes coutumes et traits culturels que les Baboutés, en particulier les Bambaras, fortement marqués par le sens de l’honneur. Ils sont les descendants lointains de la garde du pharaon.

Il ne faut pas oublier que le premier pharaon était noir. Entre le XIe et le XVIe siècle, l’Égypte a connu des bouleversements, des tentatives d’islamisation, des changements climatiques brusques, transformant certaines régions en espace désert. Le Vuté se dirige vers le sud et conquiert de vastes territoires sur lesquels ils sont installés. Au cours de ces déplacements, les Baboutés se sont dispersés, certains se vont s’installer au Soudan, d’autres au nord du Nigeria et au Bénin. C’est peut-être une région où les traditions africaines sont encore profondément enracinées. C’est dans les villages Vutés que j’ai vécu les moments les plus marquants de ma vie. C’est là que j’ai rencontré des gens simples, profondément connectés à la nature et toujours d’une simplicité ordinaire. Les villages vutés que ce soit Yoko, Nguila ou Yangba rappellent la façon particulière dont nous parcourons les sentiers de la vie lointaine et mystérieuse. Les routes boueuses nous enracinent dans la terre.

Les animaux domestiques déambulent dans les rues du quartier et dorment en toute tranquillité sur les vérandas, n’hésitant pas à voler la nourriture d’un homme distrait par une conversation. Tout cela évoque l’atmosphère villageoise que les premiers écrivains africains comme Camara Laye ou Aké Loba nous faisaient ressentir dans nos lectures classiques de l’école primaire. Les Vutés, ce peuple extraordinaire, avancent paisiblement sur la voie de son avenir. Leur chemin est marqué par une détermination tranquille et une persévérance remarquable. Ils sont comme une perle rare, rare dans leur façon d’aborder la vie. Malgré leur discrétion, les Vutés progressent et réalisent des exploits dignes d’admiration dans tous les domaines (intellectuel, culturel, sportif, artistique). Leur histoire est celle d’un peuple qui, étape par étape, trace son propre chemin vers le succès. Chaque jour qui passe est une nouvelle page de leur histoire, une histoire qui s’écrit lentement mais sûrement. Les Vutés sont un exemple de résilience et de persistance, et leur succès futur promet d’être encore plus grand.