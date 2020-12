la 2eme Assemblée générale du Riprem présidée par La reine-mère Célestine Ketcha Courtès à Bangangté laisse entrevoir des fleurs pour 2021.

C'est dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Bangangte que s'est tenue ce vendredi 11 décembre 2020, la 2eme assemblée générale du RIPREM qui se déroulait simultanément en presentiel et en visioconférence avec des reines mères, et invités a travers le monde avec comme invitée Spéciale Ségolène royale depuis la France, les reines mères de l'ONG WOCOTO MADI ( World Coming Together to Make a Différence ) basées à Boston aux USA.

Les princesses et reines mère du Ndé, ont évalué le travail abattu par les instances opérationnelles du Riprem, au-cours de l'année 2020, avant de valider le plan d'action pour 2021.

Les travaux placés sous la présidence de Célestine Ketcha Courtès , marraine du Riprem, font état de ce que pour l'année 2020 qui s'achève, les actions et opérations du Riprem ont favorablement et de façon remarquable contribué au bien être des populations du Ndé , à l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille dans le Ndé, à la paix et à l'économie.

En 2jours, la mise en oeuvre officielle des objectifs consignés dans le récépissé de cette association enregistrée dans les registres de la préfecture du Nde a été évaluée et jugée satisfaisante par les membres, les partenaires et les invites: << par votre dynamisme, vous avez déroulé une action contre la Covid-19, qui a permis au Ndé d'être cité comme modèle au Cameroun et à l'international >> a déclaré Ségolène Royale qui prenait part à ces travaux par visioconférence depuis Paris. Ce fût l’occasion pour la Présidente de DA Planète qui a apprécié l’action du Président de la République en faveur du climat de validé le financement par sa Fondation de l’important projet d’énergie solaire dans les chefferies que porte le Riprem dans son Plan d’Action 2021.

Des différents rapports , il ressort que le plan d'action 2020 sous l'encadrement de la reine mère Menchiargup Célestine Ketcha Courtès, était axée sur d'implémentation et la vulgarisation de l'informatique dans les chefferies du Ndé, avec en bonne place la maturation du projet d'énergie solaire dans les chefferies et espaces publiques afin de contribuer à la sécurité des femmes et de la jeune fille.

Agir sans réserve ...

L'arrivée sans alerte du Corona virus n'a pas perturbé la sérénité et l'engagement des princesses et reine mères. Selon le bilan rendu publique à cette assemblée générale , près de 80 millions ont été mobilisés par le Riprem qui a piloté la plus grande action de prévention et de riposte dans la region de l'ouest, en faveur du Ndé avec des partenaires comme l'OMS, l'AiMf et bien d'autres .

2020 pour le Riprem se referme avec dans les archives des actions de développement durable mis en place dans le secteur de l'éducation, de la santé, sur le plan socioculturel et valorisation du patrimoine traditionnel par l'accompagnement des Chefs supérieurs .

Les participants ont à l'humanité salué les rapport financier, et moral 2020 du bureau exécutif piloté par Dja maveun Yimga Wandji epse Kambiwa Chantal et du comité de gestion du projet "stop covid-19 " présidé par Maveun Napgo.

Énergie renouvelable et Ville fleurie en 2021...

Pour l'année prochain un plan d'action portant essentiellement sur des programmes communs d'ordre économique, sociaux , sanitaires et culturels a été validé avec en bonne place des projets dans les secteurs privilégiés comme l'eau, l'énergie renouvelable, l'environnement, la santé, l'éducation , la culture et l'assainissement. Parmi ces prévisions , le projets d'éclairage en énergie solaire des Chefferies Supérieures du Ndé a donc été confirmé par Ségolène Royale et la coup d'envoi pour l'opération "Bangangté ville fleurie" a été donné par la Reine mère Kecha Courtès.

En rappel, il a été note qu'a ce jour plusieurs actions comme des sesions de formations , des actions de solidarité, et des oeuvres sociales ont été réalisé par le Riprem ces dernières années pour une valeur de plus de 35 millions de Frans CFa, grace au lobbying, aux contributions et aux conventions signées par le Riprem.

Repositionnement...

Crée en marge du 1er Congres mondial des fils et filles Bangangté en 2017, le Riprem qui s'est mis en oeuvre dès 2018, est actif dans plusieurs pays a travers les différents continent de la planète . si le rôle premier des princesses et reines mères est l'accompagnement des Roi, et encadrement des chefferies traditionnelles, le Riprem est une organisation au service du développement durable du Cameroun . Le projet d'éclairage solaire des chefferies est engagé grâce a une convention signé avec la fondation D.A planète de Ségolène Royal, la connections des chefferies du Ndé au numérique, et l'accompagnement des actrices du secteur agro-pastoral est mis en place .

Entre les mots riches de.la reine mère-celestine ketcha Courtes, marraine, et ex qualité de conseillère du riprem, et les discours de la présidente exécutive , on retiendra selon Machieugoup Ketcha Coutès , que le défis est grand , mais les femmes du RIPREM sont aussi grandes et fortes. En citant les réalisations et interpellant le bureau pour la relève du défis en 2021. Au nom du Riprem, Madame Chantal Biya a été fortement saluée et remerciée pour son accompagnement et son soutien au RIPREM.

En présence des autorités administratives , 87 écoles et formation sanitaires du Ndé ont à cette occasion reçu des kits pour la lutte contre la Covid-19 .

Pour le bien de tous et de chacun ...

C'est avec une Noblesse sans pareille, dans une Dignité exceptionnelle, et une élégance Royale, que l'ensemble des intervenants et participants ont , chacun en sa manière exprimé sa gratitude à la reine-mère Ketcha Courtès , ministre de l'habitat et du développement urbain, qui partout et en toute circonstance fait rayonner le Ndé, rassemble et encadre les populations , et valorise, et soutien la chefferie traditionnel.

En s'exprimant de façon simple et objective, le préfet du Ndé a officiellement instruit l'accompagnement permanent du Riprem par l'ensemble des services publiques dans le Nde.