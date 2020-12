Incroyable et pourtant vrai. Cela se passe au carrefour " Rond Point Express". C'est au quartier Biyem- Assi, dans le 6 ème Arrondissement de Yaoundé.

Le mercredi 02 décembre 2020, un indigent fouille la décharge Hysacam ( entreprise privée chargée de la collecte et du traitement des ordures dans les grandes villes du Cameroun) placée au Rond Point Express, tout à côté du camp Sic.

Aux côtés de trois autres personnes qui cherchent fortune dans ces décharges publiques nauséabondes, l'homme aperçoit dans les détritus, un sac à l'aspect bizarre.

Il y voit comme de grosses liasses de billets de banque. N'en croyant pas ses yeux, il extirpe le sac. Il s'agit effectivement de liasses de billets de 10 mille francs CFA, rassemblés en paquets d'un million de francs. La plupart des liasses de billets sont déjà atteintes de moisissure. Il s'agit vraisemblablement d'un pactole dissimulé et oublié depuis plusieurs années, par un de ces gestionnaires des fonds publics de la République. Pris de panique, l'homme a oublié qu'il lui suffit juste de prendre son colis, et de quitter tranquillement les lieux. Mais, comme dans un rêve, il veut se rassurer. Aussi, se met-il à compter "discrètement" les liasses de millions. Une dangereuse opération qui finira par attirer l'attention des deux autres personnes qui fouillaient dans la poubelle avec lui. Ces derniers l'ayant su, requièrent leur part du butin.

Il remet un bon paquet de millions à chacun. Mais le nouveau millionnaire n'est pas encore sorti de sa violente et soudaine émotion. Un mauvais rêve pour lui. Vivant de l'exploitation des poubelles, il n'était pas préparé à ce bonheur trop violent et brutal. Sa maladresse va faire un nouveau millionnaire : une dame d'une quarantaine d'années qui fait des beignets à proximité.

Celle-ci découvre le miracle à son tour. Elle veut crier pour ameuter le carrefour. Une initiative qui aurait sans doute occasionné des dizaines de morts. Mais l'homme qui a découvert le sac contenant 100 millions de francs CFA, fait signe à la dame de se taire, et de le suivre tranquillement. La dame suit le nouveau riche, et s'en tire avec un bon paquet de millions de francs CFA.

L'homme quitte très rapidement les lieux, en requisitionnant un taxi pour lui seul. Ses autres compagnons de misère, devenus millionnaires, ont disparu depuis fort longtemps. La vendeuse de beignets trahit le secret, en distribuant des billets de banque, avec une facilité déconcertante. Mais paradoxalement, l'une des personnes qui a reçu l'argent d'elle, ameute le carrefour Rond Point Express qui était encore ignorant de ce qu'en face, à la décharge Hysacam, se jouait un jeu de 100 millions francs CFA en espèces.

Deux commissaires de police arrivent à Rond Point Express, et interrogent la vendeuse de beignets à qui ils demandent de leur donner part du pactole.

La dame leur oppose un non catégorique, arguant qu'elle n'a pas de comptes à leur rendre. Les deux commissaires de police demandent à la dame si, elle connait celui qui a déniché le sac de millions à la poubelle. La réponse est négative. Les policiers tentent un dernier baroud d'honneur, et somment la dame de dresser le portrait physique du bienheureux de la poubelle. Et là encore, c'est peine perdue. La dame rétorque qu'elle ne le connait pas, et ne saurait dresser son portrait physique.

Noirs de colère, les policiers font garder la dame au commissariat. Elle y passe la nuit, avant d'être sortie le lendemain par une connaissance commissaire divisionnaire. Ainsi va la vie. Le sort, la justice de la vie, sont arbitraires, et rien n'est à proprement mérité. Tout est en réalité grâce de Dieu: faveur divine imméritée.