AKAK-ESSE GATE ACTE 03 AVEC MONSIEUR SAIDOUNA ALI SOUS-PREFET DE SANGMELIMA ON ASSISTE AU VACILLEMENT DE CE QUI FAISAIT AUTORITE. .....

Monsieur Saidouna Ali, Chers Camarades, Monsieur Saidouna Ali Sous-Préfet de Sangmelima arrête d’appeler les chefs de village du canton Nlobo-Nlobo, c’est du harcèlement, tu dois assumer tes actes, la diaspora de la région sud en France parrainé par la CGT est prête à organiser une grande manifestation à Paris ; Place de la République contre la précarité orchestrée des populations d’Akak-Essé avec toi Monsieur Saidouna Ali en ligne de mire.

Dans cette affaire, seul une sévère sanction à l’encontre de Monsieur Saidouna Ali Sous-Préfet de Sangmelima, interlocuteur privilégié des négociations entre les populations d’Akak-Essé et Arab Contractors peut faire en sorte que de l’intérêt particulier soit toujours contraint de céder à l’intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soit exploitées et dirigées pour l’avantage de tous, que les coalitions d’intérêt soient abolies une fois pour toutes, et qu’enfin chacun des fils, chacune des filles d’Akak-Essé puisse vivre, travailler, élever ses enfants dans la sécurité et la dignité.

Nos deux mois d’enquête nous ont permis de constater que Monsieur Saidouna Ali « rappe-tout » dans l’exploitation de la carrière d’Akak-Essé. Pour l’Ingenieur Environnementaliste d’Arab Contractors Monsieur Hamadou toutes les doléances des populations d’Akak-Essé ont été bien honorées.

Déclaration faite le 17 novembre 2020 à 13h30 à Akak-Essé. Il est clairement écrit dans le procès-verbal de la tenue de palabres qui s’est tenue à la chefferie d’Akak-Esse le 6 Septembre 2016 que les différentes négociations entre les populations d’Akak-Essé et la société Arab Contractors auront un seul et unique interlocuteur ,l‘état représenté par Monsieur Le sous-préfet de Sangmelima.

Les doléances des populations correspond Fonds d’appui au développement local présentées et retenues ce 6 Septembre 2016 sont les suivantes : - Paiement des redevances minières dont 100% aux population d’Akak-Essé selon le code minier camerounais, - Le dédommagement des populations, - L’embauche des jeunes du village d’Akak-Essé en priorité, - Réalisation des programmes et projets sociaux destinés à la promotion des populations autochtones et riveraines des exploitations minières des œuvres sociales dans le village Akak-Essé;

o Forage et adduction en eau potable,

o Construction d’un complexe sportif de qualité,

o Construction d’un complexe de loisir, dans le primaire et les maternelles,

o Construction d’un centre de santé moderne, o Construction des salles de classes,

o Distribution de camion de gravier dans chaque famille,

o Construction de maisons d’habitation pour les enseignants.