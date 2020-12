LA GRANDE FAMILLE ESSE DE FRANCE LE PROFOND REGRET D'ANNONCER LE DECES DE LEUR DIGNE FRERE DAVID EMMANUEL AKONO KABEYENE ; RETRAITE ENSEIGNANT-CHERCHEUR AL'ESC BRETAGNE BREST

Sèvres le 10 décembre 2020

La Communauté Essé de France a le profond regret de faire part du décès de Monsieur Emmanuel Akono Kabeyene des suites de maladie au Cameroun.

Nous garderons le souvenir de son engagement fidèle pour les Essé de France , son combat contre toute forme d’exclusion.

Il a été l'un des plus ardents défenseurs de la langue et de la culture Bulu , il s'en est allé.

Que la terre de nos ancêtres lui soit légère « Toute la Diaspora est consternée et attristée par cette fin tragique et présente ses condoléances les plus sincères à sa femme et à sa famille. Nos pensées et nos prières vont aussi aux amis et à leurs familles qui sont affectés par cette tragédie.

Pour les obsèques, nous attendons l’avis de la grande famille Essé d’Avebé Esssé d'Avebè à qui nous présentons aussi nos très sincères condoléances.

Pour la grande famille Esse de France.

Aba'a Martin Roger

Te: +336 69 94 11 94