Les trois étudiants camerounais présentés par Huawei Cameroon à la Finale mondiale du concours Huawei ICT Competition, 2019 - 2020, ont été primés le 08 décembre dernier, à Yaoundé, par le ministère camerounais de l'enseignement supérieur ( Minesup).

Gaëtan Daryl Loïc Cédric Meli Songmene et Malcom X Hassler Gnighaye Guemandeu, sont les trois étudiants qui, ont constitué la team Cameroon pour la récente finale mondiale du Concours Huawei ICT Competition. Les trois plenitentiaires camerounais qui ont gagné le 3 ème prix de l'épreuve, sont des étudiants des grandes écoles de l'université de Douala: Institut universitaire de technologie ( IUT) pour les deux premiers de la liste, et École nationale supérieure polytechnique.

La finale mondiale du concours Huawei ICT Competition tenue par visioconférence ( à cause du Covid-19), avait pour thème " Connexion Gloire Avenir". 110 équipes pour un total de 330 étudiants, ont pris part à l'épreuve. Le trio camerounais s'est hissé au podium, en arrachant le 3 ème prix. Ce qui lui a valu les prix et les cadeaux offerts mardi dernier à Yaoundé à l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'université de Yaoundé 1, par le Minesup représenté par Wilfried Nyongbet Gabsa son secrétaire général ( SG), et représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo. "Nos remerciements sincères de la part du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur à l'endroit de Huawei qui assure parfaitement le transfert des compétences et des connaissances à la jeunesse camerounaise dans le domaine des TIC", dira le Prof. Wilfried Nyongbet Gabsa à l'adresse du top management de Huawei Cameroon. Ayant précédé le Sg du Minesup au lutrin, Du Yin le directeur général de Huawei Cameroon dira qu' " en tant que partenaire stratégique et prioritaire du gouvernement, Huawei continue également d'investir dans la formation des étudiants camerounais, à travers ses différents programmes : Seeds for The Future, Huawei ICT Academy et autres".

Edmonde Djokeng Teboh, Public Relations Manager, Huawei Cameroon

"Les étudiants camerounais sont à même de représenter le Cameroun, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de l'Afrique où ils été meilleurs avant d'avoir accès à la compétition mondiale d'où ils reviennent vainqueurs avec le 3 ème Prix. C'est une preuve que le Cameroun a des talents en TIC, et c'est une preuve qu'il y a de la ressource au Cameroun. Huawei qui s'est engagé dans cette aventure avec le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités partenaires, est très content de savoir que le Cameroun a été représenté, et qu'il rentre vainqueur avec des étudiants qui ont été formés par les enseignants camerounais. C'est pour témoigner de la qualité de notre enseignement supérieur. Huawei se sent encore plus engagé qu'hier, parce qu'aujourd'hui, tout prouve qu'il y a effectivement de la matière au Cameroun. C'est l'occasion pour nous d'encourager les jeunes passionnés des TIC, et demander encore à ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs de Huawei ICT Academy, de le faire, parce que le meilleur reste à venir. Le programme continue l'an prochain, et va s'élargir à d'autres universités, afin de permettre à plus de jeunes étudiants passionnés, de faire partie de nos programmes de formation".