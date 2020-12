Le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), porte à la connaissance des médias nationaux et internationaux, que son Président, SHANDA TONME, Médiateur Universel, tiendra un point de presse le jeudi 10 Décembre 2020 à 11hs très précise, en sa résidence sise au quartier Bastos à Yaoundé.

La substance de la communication portera sur l’actualité nationale et internationale, notamment les perspectives nouvelles pour le Cameroun au lendemain de l’élection des Conseils régionaux et autres faits marquants au plan interne, et ailleurs sur les mutations des contextes politiques et diplomatiques sous-régionaux, régionaux et multilatéraux.



Yaoundé, le 09 Décembre 2020

Division des Relations publiques et de la communication