Les Rois Nji Monluh Seidou Pokam de Bangangté et Tchoua Kemajou de Bazou, magnifient l'unité, la sérénité et la convivialité pilotées par Célestine Ketcha Courtes au sein des électeurs.

Selon des sources concordantes , le Ministre de l'habitat et du développement Urbain, sous ses attributs de Cadre du Rdpc sur le plan politique, et Reine-mère des cours royales sur le plan traditionnel, a fait de la devise du Rdpc unité-Progrès-democratie, la boussole des actions pour de ces élections Régionales dans le Nde.

Le chef supérieur Bangangté a voté dans l’un des bureaux de vote du lycée technique de Bangangté comme tous les autres grands électeurs du collège des chefs traditionnels et celui des conseillers municipaux.

« Je suis satisfait après avoir accompli mon devoir d’électeur. Je suis particulièrement content. Il s’agit là de la consécration de la décentralisation. Nous avons discuté de cela lors de la conférence tripartite de 1991. J’avais participé aux débats. Par la suite, la décentralisation a été consacrée dans l’article 55 de la Constitution de 1996. Je suis heureux que les choses aient avancé dans le sens de la consolidation de la démocratie au Cameroun sous l’impulsion du chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul Biya.» Nji Monluh Seidou Pokam, chef supérieur de Bangangté, ne cache pas sa satisfaction après avoir accompli, le dimanche 06 décembre 2020, son devoir d’électeur dans l’un des bureaux de vote logé dans l’enceinte du lycée technique de Bangangté. Parallèlement à lui, Vincent Tchoua Kemajou de Bazou, Roger Kemajou de Bahouoc, Louis Ngapnoun de Badoumga et autres têtes couronnées du département du Ndé ont participé au choix des futurs représentants de cette unité administrative au conseil régional de l’Ouest. Démunis et malades et se déplaçant en tenant sur des béquilles, certains chefs ont tenu à effectuer le déplacement de leur village-parfois éloigné à plus de 30 kilomètres du centre urbain-pour venir voter au lycée technique de Bangangté. Les deux candidats du collège des chefs traditionnels sont notamment, Nji Monluh Seidou Pokam, chef de Bangangte et Vincent Tchoua Kamajou de Bazou.

A la suite des chefs traditionnels de 1er, 2eme et 3eme degré, il est revenu aux conseillers municipaux des quatre communes de Ndé d'entrer dans l’urne pour voter. Un acte qui pour Dr Jonas Kouamouo, maire de la commune de Bangangté et grand électeur participe à la consolidation de la démocratie et du développement participatif enclenché par Paul Biya, président de la République. « Je suis heureux d’avoir accompli un acte historique et symbolique. Je viens de participer comme électeur à la toute première élection historique au Cameroun », se réjouit-il. Le magistrat municipal félicite également le chef d’agence département d’Election’s Cameroon(Elecam). Pour lui, cet organe a mis tout en œuvre pour un parfait déroulement des opérations, avec un accent mis sur l’observation des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 et port systématique des cache-nez. Frédéric Djeuhon, maire de la commune de Bazou a également conduit les conseillers municipaux de cette municipalité au lycée technique de Bangangté. Le maire de la commune de Tonga (Dieudonné Bankoué) et son de Bassamba ont également joué leur rôle lors de cette élection qui se tient au suffrage universel indirect. En toute discrétion, ils ont voté pour le candidat de leur choix. Surtout que l’unique liste en compétition est celle du Rdpc conduite par Jules François Famawa. Il se prévaut de sa «jeunesse et de ses compétences techniques ». Et compte ne pas se comporter en figurant au prochain conseil régional de l’Ouest.

Une victoire sans faute ...

Dans le Ndé le défi de cette élection était une victoire a 100% sans faute, surtout que l'unique liste en compétition était celle du Rdpc. Selon Célestine Ketcha Courtès Ministre de l'habitat et du Développement urbain, personnalité ressource du Rdpc, le 100% visé devrait permettre de comprendre qu'au delà de l'attachement du Ndé au Rdpc, la devise Unité-Progrès -Decmocratie n'est pas un simple slogan.

En sa double qualité de cadre du parti dans le Ndé, et reine mère des cours royales, Celestine Ketcha Courtès a œuvré sans relâche pour que les représentants du Ndé obtiennent l'onction et la légitimité entière des populations, à travers un vote sans réserve des grands électeurs . Auprès des chefs traditionnels, la Reine-mère Courtès Ketcha a simplement réussi à obtenir une adhésion sans réserve, et un engagement de vote à 100%. Au sein du Rdpc, les conseillers municipaux parfois frustrés , de façon individuelle ou collective sont revenus à des bons sentiments après des messages et actions de redynamisation et d'animation des militants initiées par elle.

Pour l'heure en attendant la proclamation officielle du 100%/des listes du Ndé, les autorités traditionnelles et les militants du Rdpc célèbrent depuis hier soir l'unité et la convivialité qui ont encadré cette élection dans le Ndé.