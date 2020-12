Dans la matinée du dimanche 22 novembre, l’ambiance n’est pas ordinaire au lieudit « Carrefour Lycée bilingue » à Yaoundé. Vers 8h30, le coin est noir de monde. Un attroupement qui laisse croire qu’un drame s’est produit. En effet, selon des témoins, tard dans la nuit, un jeune homme, le nommé Pablo a reçu des balles alors qu’il sortait d’une prestation.

Recouvert de sang, il a pris la fuite en criant à l’aide, mais personne ne serait venu à son secours. Comme il a perdu une énorme quantité de sang, il s’est écroulé et a succombé devant un portail non loin du lieu de l’attaque. Les causes de cette attaque restent encore inconnues.

Le corps de la victime a été conduit dans une morgue de la place.

Depuis sa disparition, le lieu où le corps du jeune Pablo a été retrouvé a été transformé en un lieu de recueillement par ses amis.

Au «Carrefour Lycée bilingue » où il avait un petit commerce, ils chantent et dansent le « Mbolé » pour honorer sa mémoire.