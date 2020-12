Depuis 2008, les Spurs de Tottenham n’ont plus remporté aucun trophée au plan national, en Angleterre. Depuis, ils se sont contentés des places de finaliste, ou de vice champion de Premier League. A la quête d’un titre de champion depuis 1961, Tottenham s’est tourné vers un spécialiste de titre de champion, en la personne de José Mourinho. Triomphant partout où il est passé, le technicien lusitanien avait hérité d’un effectif démobilisé qu’il a su redresser au fil des temps. Après un début de saison matérialisé par une défaite, les Lilywhites occupent désormais la place du leader de la Premier Anglaise. Mais pourront-ils remporter ce titre à nouveau 59 ans après ? C’est la question que se posent beaucoup de fans de ce club.

Remporter un titre n’est pas chose aisée. Il faut beaucoup de sacrifices, car les autres prétendants seront à l’affût en train de guetter votre moindre faux pas. Mais avec un technicien comme José Mourinho, tout peut arriver. Tottenham peut bien être champion à la fin de cette saison.

Début idéal en Premier League

Leader du championnat anglais avec 21 points en 10 journées et à égalité de point avec les champions en titre, Liverpool, Tottenham est en train de monter en douce dans l'élite anglaise de football. Défait à domicile lors de la première journée, Tottenham a su remonter la pente au point d'être un redoutable adversaires pour les autres formations du championnat. Productifs de jeu quand il le faut, et défensifs comme face à Chelsea le week-end dernier, les Spurs de cette saison sont moulés dans un système rénové du lusitanien. Réputé pour son jeu ultra défensif, José Mourinho produit un jeu offensif mieux que les saisons dernières. Il mise sur le duo Son-Kane pour faire souvent la différence.

Un effectif solide

L’effectif actuel est une raison suffisante pour penser que Tottenham peut être champion. José Mourinho, comme à son habitude, a formé une équipe de guerrier, prête à aller au front dans toutes les circonstances. S’il pouvait se plaindre de l’équipe laissée par Pochettino l’an dernier à son arrivée, cette saison, il ne peut plus le faire, car il a eu le temps de constituer son effectif. Les résultats obtenus ne sont pas le fruit du hasard. Avec la volonté et l’envie de vaincre, Harry Kane et ses partenaires ont largement les moyens de rivaliser avec les autres cadors du championnat.

José Mourinho, le clou du spectacle

José Mourinho va-t-il continuer par écrire sa légende en remportant un autre titre ? La réponse ne sera connue qu’à la fin de la saison, mais on peut déjà se faire une idée. Si l’on considère tout le parcours de Special One, il a toujours remporté un titre, lors de la deuxième année de son passage à la tête d’un club. Etant en lice pour plusieurs compétitions encore, Mourinho peut faire de l’une, une priorité. Les trophées qu’il aurait aimés remporter sont sans aucun doute la League Europa ou le titre de champion d’Angleterre. On se rappelle que lors de son passage à Manchester United, il a remporté en 2017 l’Europa League, ce qui lui a permis de qualifier le club directement pour la Champions League. José Mourinho est donc un habitué de ces genres de défis. Avec son expérience, il peut faire gagner à Tottenham un titre cette saison.