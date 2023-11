Cameroun :: Crise Anglophone : Le Maire De Balikumbat Assassiné Par Des Séparatistes :: Cameroon

BUMLANGMI Theophile GAHGWANYM , a appris Camer.be, a été retrouvé mort, ce matin ( samedi 25 novembre 2023).

Maire de Balikumbat dans le département du Ngok- Ketunjia dans le Nord-ouest du Cameroun, BUMLANGMI Theophile GAHGWANYN a été enlevé la semaine dernière par des hommes armés non identifiés, et donnés comme séparatistes de l'État fantôme d'Ambazonie. Selon nos informations, l'édile de Balikumbat a été kidnappé au moment où il prenait par aux funérailles des parents. Et depuis lors, aucune nouvelle de lui n'était parvenue à l'opinion. Le pouvoir de Yaoundé qui ne veut faire entendre que la paix est revenue dans les deux régions anglophones du Cameroun, a gardé un silence assourdissant sur cet enlèvement.

Et depuis que le corps du maire a été découvert ce matin au village Baligashu, le gouverneur de la région, encore moins le gouvernement, n'ont fait aucune sortie.