La lettre du Président, Médiateur Universel à Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense Chargé de la Gendarmerie

Félicitations

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Au moment où nos forces de défense et de sécurité sont très sollicitées et font preuve de compétence, de professionnalisme et surtout de patriotisme, il est plus que jamais important que les citoyennes et les citoyens informés de ce colossal travail, leur fassent parvenir des félicitations et leur manifestent soutiens et encouragements.

C’est dans cette optique, qu’apprenant l’arrestation de l’auteur principal et des complices de l’assassinat à son domicile à Yaoundé, il y a tout juste deux semaines, du secrétaire général de la mairie de Ngorro, je m’empresse, au nom du MPDR, de vous dire tout le bien, toute la confiance, ainsi que toutes nos félicitations. Nos forces sont un motif de fierté pour toute la nation, et je vous prie de féliciter particulièrement vos collaborateurs de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé II.

Pour tous ceux qui en doutent encore, ce n’est qu’une des innombrables preuves, de la résolution de notre pays, à garantir la sécurité des personnes et des biens, et à combattre avec résolution et détermination, tous les désordres et tous les relents terroristes, tout en maintenant la promotion du dialogue et de la réconciliation dans la paix et la sérénité.

Avec mes sentiments patriotiques./.

SHANDA TONME

Copie : MINDEF