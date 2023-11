Cameroun :: Tragédie À Yaoundé : Mort D'un Élève Suite À Des Violences Parentales :: Cameroon

Une tragédie épouvantable secoue la communauté de Yaoundé : Ngongang Evra Nathan, élève de quatrième en section Espagnol au Lycée de Tsinga, a perdu la vie suite à des violences infligées par ses propres parents.

Les événements, survenus le 19 novembre 2023, ont abouti au décès du jeune Nathan après que ses parents l'ont roué de coups, selon les informations recueillies. Ce traitement inhumain et excessif aurait été motivé par des reproches liés à son comportement, menant à une violence extrême qui a conduit à la tragique issue fatale.

Transporté en urgence à l'hôpital après cette agression brutale, le jeune Nathan n'a malheureusement pas survécu aux sévices subis. Cette situation des plus désolantes, qualifiée d'infanticide, réclame une condamnation sans équivoque.

Cet événement tragique rappelle l'importance cruciale de la protection et du respect des droits des enfants. Il met en lumière la nécessité d'une prise en charge adéquate des situations de violence domestique et souligne l'urgence d'une sensibilisation accrue pour éviter de tels actes dévastateurs au sein des familles et de la société en général.