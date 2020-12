Sandrine Djomkam, Biologiste : « L’éducation passe par la musique »

Bien sûr que je fais très attention aux messages des musiques que j’écoute. Je suis une mère d’enfant et, il ne me plairait pas de voir ma fille chanter en longueur de journée des chansons liées au sexe ou à la drogue. D’ailleurs, chez moi je privilégie les chaines de dessins animés aux chaines musicales. L’éducation passe également par la musique.

Thierry Pantchou, géographe : “Les personnes nobles écoutent la bonne musique”

Je fais partie de ceux qui pensent que la musique qu’on écoute définit qui nous sommes. Ecouter une musique dépravée reflète tout simplement notre esprit. On ne peut pas être intellectuel et écouter des musiques qui ne parlent que de sexe, de drogue et d’alcool. Ces chansons là sont faites pour les abonnés des bars, des dancings et autres endroits de débauche. Les personnes nobles écoutent de la bonne et de la vraie musique.

Cornelia Baliaba, commerçante : “Tant que je danse, ça me va”

Je n’y prête pas attention. Je suis une fan de musique. J’aime surtout les rythmes qui font bouger. Tant que je danse, ça me va. Le message véhiculé dans la musique ne m’intéresse pas beaucoup. Si je suis une musique me fait bien danser, alors je l’adopte. Pour moi c’est à ça que sert la musique.

Denis Foumena, consultant : “Ces musiques nous suivent”

Pour être honnête, tout le monde viendra dire qu’il n’écoute pas n’importe quelle musique. Mais au fond, nous tous nous écoutons les musiques dépravantes, religieuses, culturelles et autres. Il suffit qu’un son soit de l’heure, et on ne peut plus s’en passer. Ces musiques te suivent partout. Dans la rue, dans les snacks, et même chez toi à travers ta télévision et ta radio. Nous les parents qui refusons que nos enfants écoutent certaines chansons sorties récemment, ce sont elles qu’ils danseront à la célébration de l'arbre de noël dans leurs écoles. Donc quoi qu’on fasse, nous sommes pris au piège.