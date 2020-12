Condoléances. Monsieur l’Ambassadeur, J’ai appris avec une profonde émotion, le décès survenu le 02 Décembre 2020, de l’ancien président de la République française, Monsieur Valery Giscard D’Estaing.

Au-delà d’une disparition douloureuse, c’est le symbole de toute une ère dans l’histoire des relations internationales contemporaines qui s’est éteint.

Les français parleront surtout de l’ouverture, de la modernisation et de la réorganisation de leur pays dans de nombreux aspects, jugement auquel je m’associe honnêtement, pour avoir été étudiant à Paris durant son mandat. Mais plus que cela et plus que la France donc, c’est le monde, ce sont les rapports entre les nations, c’est le nouvel ordre moral, politique et diplomatique planétaire qui surgissent du génie de cet homme d’Etat d’exception pour son époque.

En effet, c’est VGE qui prenant la mesure des bouleversements qui émergent des cris, des protestations et des revendications des pays du sud, lesquels font suite à la fois au sommet des non-alignés d’Alger, à la troisième guerre israélo-arabe suivie du relèvement du prix du baril de brut de moins de dix dollars à plus de quarante dollars, qui initie le processus de réflexion et de négociations « pour un dialogue Nord – Sud », dont la conférence de l’avenue Kléber à Paris, servira de cadre de démarrage. Les nations Unies reprendront le concept, pour faire adopter à l’unanimité par l’assemblée générale, une résolution mémorable relative à « l’instauration d’un nouvel ordre économique international »

On comprend alors et vite, grâce à ce processus, que le problème majeur dans la coexistence entre les nations, ne repose plus prioritairement sur la division du monde entre le bloc occidental emmené par les Etats-Unis d’une part, et le bloc socialiste emmené par l’URSS d’autre part, mais plutôt sur la division Nord – Sud. Les questions économiques prennent dès lors le pas sur les questions idéologiques.

La France et le reste du monde, doivent en conséquence au président Valery Giscard D’Estaing, un repositionnement planétaire objectif, dont découleront une revitalisation, une révision, des réformes et la densification des grands principes, lesquels se traduiront par des normes nouvelles enrichissantes pour le Droit international classique.

Le Ministre des affaires étrangères de la France, Michel Jobert, tient alors dans le cercle réduit des diplomates de premier rang en influence que sont l’américain Henry Kissinger, le Soviétique Andrei Gromyko, l’Algérien Bouteflika et le Tanzanien Ahmed Salim Ahmed, un rôle de médiateur qui permettra d’amortir les multiples chocs des fractures qui surgissent.

C’est VGE qui au plus fort des graves conséquences de la crise pétrolière et les menaces de fracture irrémédiable du monde entre riches et pauvres, initie la toute première rencontre entre les pays occidentaux les plus industrialisés qui se tient à Rambouillet, petite ville non loin de Paris, laquelle deviendra pratiquement une institution importante dans les relations internationales bien qu’informelle, en prenant le nom de G7.

Nous savons encore mieux aujourd’hui quel rôle il jouera, dans la stabilisation des rapports franco-africains, avec parfois de nombreux regrets pour certains selon leur penchant idéologique à l’instar de l’intervention des parachutistes à Kowezi pour sauver le régime de Mobutu, et des satisfactions pour bien d’autres. L’Afrique est, il convient de le signaler, à ce moment-là, dans la dernière ligne droite de la lutte pour la libération des colonies portugaises et on se bat durement en Afrique Australe où l’ANC s’est renforcé et a pris les armes, et où l’Angola va devenir indépendante sous les canons croisés des deux camps idéologiques qui dominent le monde.

VGE visitera notre pays le Cameroun, et sera reçu dans la célébration de l’amitié et du pragmatisme, par un Hamadou Ahidjo, notre président, qui a presque réussi à stabiliser la situation politique, à dominer l’UPC sans la faire oublier vraiment, à créer un grand parti-Etat, et à asseoir les bases d’un Etat moderne réunifié.

Etudiant en France, militant de gauche engagé dans de nombreux syndicats, associations et organisations, je porte aussi le témoignage de la naissance douloureuse des radios libres, du traitement parfois dur réservé aux syndicats, ainsi qu’aux immigrés, sous la conduite d’un ministre de l’intérieur imposant et craint, Michel Poniatowski. Mais c’est aussi, sous VGE, que la France accueillante, dont les allées des facultés et les couleurs arc-en-ciel des boulevards du quartier Latin à Paris ou encore de la Résidence universitaire d’Antony, traduisent la promesse de l’universalité, et l’engagement vers un monde solidaire conforte encore mieux sa prééminence et son rayonnement culturels.

La Fédération des étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF), dont le quartier général se situe justement à la résidence universitaire Jean Zay d’Antony baptisée Antony la rouge, est dirigée par quelques ténors et grands noms, à l’instar du guinéen Alpha Condé, dont il n’est plus besoin de faire la présentation.

Monsieur l’Ambassadeur,

Je vous porte les condoléances d’une génération d’Africains aux souvenirs riches, ambivalents certes, mais forts et admirables, à propos de ce grand homme d’Etat. Je vous porte aussi les condoléances de jeunes apprenants des relations internationales, que nous étions, et qui reconnaissent en l’œuvre de VGE, un apport significatif, déterminant et inoubliable dans la réforme des rapports entre les nations. Je vous porte enfin, les condoléances d’un Africain ordinaire, pétri de valeurs de deuil qui rassemblent et consolent les amis.

Condoléances à la France et condoléance à la famille de l’illustre disparu. Son image restera gravée dans les turpitudes et les bonds qui dessinent la marche du monde.

Avec les assurances de ma très haute considération./.