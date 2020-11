Le département du Moungo, région du Littoral Cameroun, est hostile à la vaccination.

Camer.be a appris que hier et mardi, des équipes de vaccination arrivées dans certaines écoles du département du Moungo, se sont heurtées à la réticence des élèves qui, étaient déjà préparés à ne point leur souhaiter la bienvenue.

La présence de ces hommes en blouse, a d'ailleurs très vite alerté les parents qui, n'ont pas hésité à rallier les écoles concernées, afin de rappeler qu'aucun vaccin ne doit être administré à leurs enfants.

Ces scènes de panique ont eu lieu dans les localités de Babenga et de Kompina, dans le département du Moungo, région du Littoral. Une grande mobilisation des parents contre les équipes de vaccination, a été observée. Depuis la survenance du Coronavirus, et tout se qui se rapporte et se colporte autour d'un vaccin y relatif, les populations sont encore devenues plus hostiles à toute idée de vaccination. C'est la méfiance qui est de mise.