On le surnomme le nectar des dieux. La boisson idéale, quelle que soit l'occasion. Des chansons ont été chantées à ce sujet et elles sont toutes joyeuses.

Des cris pour annoncer la naissance d'un nouveau bébé aux pleurs de deuil, quelle que soit l'occasion, le vin de palme est toujours le bienvenu.

Ce vin tiré du nectar du palmier rafia et du palmier à huile est populaire dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment dans le sud-est du Nigeria, au Ghana et au Cameroun. Ce vin naturel est également entouré de nombreux mythes et croyances.

Sa teneur en sucre provoque une fermentation rapide qui augmente le taux d'alcool après seulement 2 heures. Ainsi, avec le vin de palme, plus le vin est vieux, plus le punch est fort.

Les bienfaits du vin de palme pour la santé sont souvent symbolisés dans des contes de vieilles mamans; nous allons démêler le vrai du faux.